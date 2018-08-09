砸10億日圓建十所AI醫院 2020年日本首問世

日本社會超高齡化，「照護認知症」領域將是下一階段的發展目標。(翻攝自Robotstart)

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日本產官學攜手合作，將積極利用人工智慧(AI)來實現「AI醫院」的理想，預定在2022年度底之前，建10所引進自動輸入病歷、圖像診斷、選擇最適合治療法等的「AI醫療」醫院。擬憑藉AI的力量，克服膨脹的醫療費、慢性的醫師不足之醫療結構問題，並強化醫療產業的國際競爭力。

《日本經濟新聞》報導，日本政府預定在5年內挹注數10億日圓，以文部科學省、經濟產業省、厚生勞動省為中心，自8月起招募參加的企業和醫院，9月之內調整體制，預計將有從事AI及醫療機器的企業參加，可望能促進開發及醫療機器的出口。一開始將先針對癌症患者。

在這項計畫中，將開發出可利用AI自動記錄醫師診察時所交待的內容以及病歷等系統，讓醫師能專心診察，且有充分的時間向患者說明，相對提高患者的滿意度。

計畫中也將開發能分析磁石共振圖像(MRI)和內視鏡圖像的AI，利用AI進行血液檢查、DNA等的分析，以找出最適合的治療法。

在AI醫院裡，醫師和護士的負擔減輕了，便可集中精力在重要的診斷、說明以及手術等，同時也可解決人手不足問題，還可期待防止查漏癌細胞的效果。AI只是輔助的角色，診斷仍由醫師來做。

為了提高AI的精密度，也將致力於收集數據資料。開發可收集由血壓計、心電圖等測得的患者數據資料的機器。

若能採用最適當的治療，便可減少徒勞用藥的浪費，期待1年可削減數千億日圓的醫療費，也可解決醫師和護士等人手不足的問題。2016年底時，日本的醫師人數較前一年增加2.7%，約31萬9千人，是史上最多的。

「富士經濟」調查公司指出，AI醫療相關的日本國內市場規模到2025年將成長到150億日圓，約是2016年37億日圓的4倍。

(中時 )

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