北京有了新綽號　動漫網遊之都

2018年08月09日 21:10 旺報 孫曜樟

第7屆「動漫北京」9日拉開序幕，北京市文化局副局長關宇表示，一直以來，北京動漫遊戲產業在發展品質、行業影響、對外貿易等方面均在全國位居前列。2017年北京動漫遊戲產業產值達627億元，同比增長20%，出口額約116億元，同比增長93%。在7月由文化和旅遊部頒佈的動漫領域最高獎「中國文化藝術政府獎」第三屆動漫獎上，北京5個專案斬獲最佳動漫作品獎等獎項，占全國獎項的四分之一。北京「動漫網遊之都」的地位進一步得到凸顯。

此外，為貫徹落實「京津冀協同發展規劃綱要」和「京津冀三地文化領域協同發展戰略框架協議」，在此次動漫北京開幕式上，北京動漫遊戲產業協會與河北省對外文化交流中心共同簽署了「京冀動漫河北項目合作協定》」，將「動漫北京」活動模式複製到河北，創設「動漫河北」品牌活動。

由北京市科學技術委員會、北京市文化局支援和指導，北京動漫遊戲產業協會牽頭運營的「動漫衍生品設計製造專業化服務平臺」，在本屆「動漫北京」開幕式上正式面向全社會開放，提供動漫衍生品IP版權資源、衍生產品設計製造服務，通過精准行銷、個性化定制、眾籌、版權管理等增值服務，凝聚行業資源，並進一步形成產業集群效應，推動動漫衍生產品開發生產。

(旺報 )