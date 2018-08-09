北京有了新綽號　動漫網遊之都

友善列印
旺報
孫曜樟

第7屆「動漫北京」9日拉開序幕，北京市文化局副局長關宇表示，一直以來，北京動漫遊戲產業在發展品質、行業影響、對外貿易等方面均在全國位居前列。2017年北京動漫遊戲產業產值達627億元，同比增長20%，出口額約116億元，同比增長93%。在7月由文化和旅遊部頒佈的動漫領域最高獎「中國文化藝術政府獎」第三屆動漫獎上，北京5個專案斬獲最佳動漫作品獎等獎項，占全國獎項的四分之一。北京「動漫網遊之都」的地位進一步得到凸顯。

此外，為貫徹落實「京津冀協同發展規劃綱要」和「京津冀三地文化領域協同發展戰略框架協議」，在此次動漫北京開幕式上，北京動漫遊戲產業協會與河北省對外文化交流中心共同簽署了「京冀動漫河北項目合作協定》」，將「動漫北京」活動模式複製到河北，創設「動漫河北」品牌活動。

由北京市科學技術委員會、北京市文化局支援和指導，北京動漫遊戲產業協會牽頭運營的「動漫衍生品設計製造專業化服務平臺」，在本屆「動漫北京」開幕式上正式面向全社會開放，提供動漫衍生品IP版權資源、衍生產品設計製造服務，通過精准行銷、個性化定制、眾籌、版權管理等增值服務，凝聚行業資源，並進一步形成產業集群效應，推動動漫衍生產品開發生產。

(旺報 )

賣家保證跟圖片差不多！她花4500… 華文朗讀節今秋3地登場！「用朗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。