華文朗讀節今秋3地登場！「用朗讀革命」解放想像力

2018年08月09日 21:18 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

數位時代，你有多久沒有好好閱讀一本書了？翻閱書的觸感、朗讀冥想作者的一字一句！甚至用筆尖掌控手寫的溫度！今秋讓我們帶著書本上街頭，華文朗讀節今年以「書業革命」的意象，沈重的拋下一聲巨響。今年由知名設計師陳世川擔任主視覺設計，陳世川在電影圈內赫赫有名，國際級作品包括《刺客聶隱娘》、《破風》、《看見台灣》、《總鋪師》及《我的少女時代》等。

2018華文朗讀節主視覺公布。（主辦單位提供）

在台灣以華文文學為核心、師法德國萊比錫書展的華文朗讀節，4天內邀集200多位名人作家，在台北高雄屏東三地，舉辦100多場動靜態活動。2018「華文朗讀節」主視覺今（9日）公布，讓人眼睛為之一亮！設計師陳世川除了找來攝影師陳又維合作拍攝海報視覺，也邀請了演員李劭婕、導演蘇三毛及音樂人好友共同拍攝演出，以1968年法國青年革命為發想起點，視覺以帶著書本在華山文創園區號召年輕人來一場「朗讀革命」的精神呈現，盼掀起書業的社會運動。

今年朗讀節一共有三大特色五大亮點！由知名文化評論家、新活水雜誌總編輯張鐵志擔任總策劃，由青鳥文化制作蔡瑞珊擔任主要企劃統籌，邀請到五月天的瑪莎、美學大師蔣勳、金曲台語男歌手謝銘佑、導演吳念真與三金設計師方序中，三地接續以文學、設計、建築、音樂、戲劇、電影接力。

朗讀的形式從經典講座結合鋼琴、傳統布袋戲到叛逆搖滾樂，多語朗讀的影視新創再回到民謠。更邀請來自日本的《革命青春：高校1968》作者四方田犬彥老師擔任國際講座嘉賓。

「獨立」做主，書店發聲——關於策展團隊，他們因朗讀集結

今年台灣文創發展基金會結台北青鳥書店、高雄三餘書店、屏東的繫．本屋，共同策劃台灣最大閱讀festival。希望能效法50年前，青年們揭竿而起，為愛與自由革命；希望50年的此刻，有更多青年加入朗讀與革命的行列，讓想像力自由飛翔！

重返六十年代，「解放」你的想像力——關於主題意象，他們朗讀自由

核心精神在呼應五十年前的1968。那是一個激情與反叛的年代，青年以想像力奪權，各種新的思潮、運動、價值被提出，改變了世界。今年一方面回望那個最迷人的年代，不論是西方或台灣。同時更凝視現在，關注走在時代前端的創作與朗讀議題。更展望未來，討論關於閱讀與書店的未來。

一地一亮點，屏東首度參戰！——關於三地，都從土地發想

首度開拔到國境之南，帶進一地一亮點的城市主題，台北「讓想像力自由」；高雄「打破圍牆」；屏東「流動的邊界」，都是以突破框架讓自由無限延伸為主體。今年首度參與主辦的屏東縣，以多元文化搭配城市朗讀與走讀，場地從屏東市區的孫立人將軍行館、青創聚落、美術館，擴及至屏北原住民文化園區，與恆春小兔仔書窩、紅氣球書屋等，連有最美驛前咖啡店之稱的竹田大和頓物所，也將首次開放舉辦講座。期待三城一線，匯聚思想風暴成花火。

計畫發起人王榮文董事長。（主辦單位提供）

2018 第六屆華文朗讀節「讓想像力自由」

台北｜10/1(一)-10/3(三) 華山光點電影院《讓想像力自由》電影專題放映

｜10/4(四)-10/7(日) 華山文化創意產業園區中7A中3館2F拱廳．青鳥書店

高雄｜10/4(四)-10/7(日) 駁二特區INOURTIME、三餘書店、城市書店、高雄文學館

屏東｜10/4(四)-10/7(日) 青創聚落、孫立人將軍行館、屏東市立美術館

(中時電子報)