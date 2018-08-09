淡水的七夕好好玩！彩色音階燈、夜光玫瑰花海耍浪漫

2018年08月09日 21:40 中時 何書青

淡水福容大飯店全新打造的心型「情人空橋」。（福容大飯店提供）

七夕情人節將至，漁人碼頭更將在17日至19日連續3天，舉辦甜蜜歡樂派對，包含前世今生情人默契大考驗、情歌王子深情演唱、現場樂團演唱經典西洋情歌組曲、奇幻魔術秀等，鄰近的淡水福容大飯店也全新打造閃閃發光的心型「情人空橋」，並順勢推出海景假期住房專案，含早餐、下午茶、情人塔，2天1夜6999元+10%，讓愛侶們在「台灣最美飯店」度過濃情蜜意的佳節。

淡水本就許多浪漫氛圍濃厚的景點，像是百米情人塔、情人橋、夫妻樹、河濱木棧道、以及國際級夕陽美景等，而現在來淡水能玩的更不僅止於此，除了為七夕舉辦的漁人碼頭甜蜜歡樂派對之外，即日起至9月30日還有「邂逅-淡水海關碼頭美麗夏夜」系列活動，在海關碼頭園區，結合虛擬AR、光影互動裝置和海光特展，將海關碼頭打造成夏日夜間限定、好玩又浪漫的約會地點。

在海關碼頭的草坪區，設置數百支白、藍和黃色「夜光玫瑰」鋪成一片美麗的花海，花海中還有拍照空間，置身其中就像被玫瑰簇擁，浪漫滿點，讓遊客不用去韓國也能拍出LED玫瑰花海美照。另外，地上還設計了會發出Do Re Mi等高低音的彩色地燈，變換著七彩顏色，有趣的互動裝置讓人童心大發，而淡水福容大飯店為房客提供接駁服務，每晚2班出發前往，讓房客輕鬆往返海關碼頭。

(中時 )