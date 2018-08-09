曾連坐同桌都不願意 柯俊雄之子遺憾告白：來不及說我愛你

2018年08月09日 21:37 中時電子報 康健雜誌 /文、 莊楚雯 /編輯 /文、/編輯

「我跟爸爸都是比較嚴肅、害羞的人，爸爸還在時，我從沒跟他說過一句『我愛你』，這是我的遺憾，我想也是爸爸的遺憾，因此如果時光可以倒轉，我只想親口對爸爸說句我愛你。」柯俊雄之子柯鑑育說。

金馬影帝柯俊雄逝世3年，妻子蔡青樺及兒子柯鑑育近年籌拍紀錄片《柯俊雄電影人生》，紀錄片中有一段要重現當年柯俊雄在電影《八百壯士》中的經典造型，於是柯鑑育跟隨當年父親一樣舉行剃髮儀式。

柯鑑育剃成平頭後，相貌幾乎複製當年的柯俊雄，母親蔡青樺及導演劉益東在旁直呼：「像呆了！」

（圖片來源：蔡青樺提供（左）；吳孟瑤攝影（右））

父親光環加身 外出吃飯不想跟爸爸坐一桌

25歲的柯鑑育本身是中華水球隊國手，去年還參加世大運，首登大銀幕拍戲就演自己的父親，坦言有點緊張，「小時候，只要人家知道我爸爸是柯俊雄，就會被放大檢視言行舉止，甚至曾被人警告：『不要以為你爸是柯俊雄就了不起！』」

影帝光環的不便，外人很難想像。像是外出吃飯時，柯俊雄也常被影迷包圍要求簽名，柯鑑育說，自己有時寧可坐到別桌，也不想與父親同桌一直受到干擾。「小時候比較我行我素，覺得父親是柯俊雄又怎樣，所以對這種事情比較受不了；長大後比較能體諒父親，也會注意自己言行，我想這對我來說算是一種鼓勵。」柯鑑育說。

父子都不擅長說愛

柯俊雄過去比較嚴肅、強勢，家裡的人都要聽他的，所以有段時間柯鑑育與父親並不親近；直到高中後才漸漸開始好轉，尤其當兵時，因為與柯俊雄一樣，都是派駐在馬祖的陸軍，父子關係才愈來愈密切。

雖然嘴上不說，但柯鑑育表示，很多生活小事還是可以感覺到父親對自己的愛。像是有次自己遠到高雄比賽，平日不常來看比賽的父親，竟特地跑來加油，賽後還請他吃最愛的素粽；又有一次，年近70的父親為了看看愛兒住的地方，堅持爬上沒有電梯的5樓，柯鑑育說，父親當時氣喘吁吁的模樣，至今都忘不了。

（柯鑑育當兵時，柯俊雄去探親。圖片來源：蔡青樺提供）

來不及說的愛 希望藉電影完成父親心願

「爸爸還在的時候，我從沒對他說過我愛你，後來他病危臨走前，我還是來不及對他說，這是我的遺憾，如果時光可以倒轉，我希望能再給我一次機會，讓我對父親好好說句『我愛你』。」柯鑑育說。

他也表示，父親一直以來有個心願，就是希望父子可以一起演戲，但因為自己早期一直專心練習水球，所以沒有實現；如今雖然父親已經走了，柯鑑育說，還是希望透過這次電影，完成父親心願，也彌補自己心中的遺憾。

(中時電子報)