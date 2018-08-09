台首座「漫畫基地」座落華陰街！IP媒合創商機秀創意

0808xr之星頒獎典禮文化部丁曉菁政務次長頒獎給優勝隊伍。（文化部提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

台灣漫畫迷有福囉！首座「漫畫基地」座落在台北後火車站！文化部為了扶植台灣漫畫產業，整修位於台北市華陰街36及38號二連棟四層樓舊建物成為台灣首座「漫畫基地」，作為漫畫家的家！除了提供台灣漫畫家創作、發表及展覽之專屬空間外，也將定期舉辦台漫專屬媒合會。

漫畫基地首次媒合會活動，即與經濟部工業局合作，結合「台北國際數位內容交流會(Digital Taipei)」活動辦理，期盼匯聚上百家遊戲業、動畫業、IP原創、AR/VR 應用、國際數位內容發行商、平台商等廠商，帶動台漫更多元領域商機。

本次媒合會活動邀請到貴金影業傳媒公司分享《冥戰錄》電視劇製作歷程，奇翼果股份公司解析《北城百畫帖》改編真人電影製片，夢想創造公司分享動漫畫開發製作應用，霹靂國際多媒體分享IP 授權經驗，以及文化內容產業投融資專業協力辦公室分享文化內容產業投融資經驗。文化部希望透過漫畫、圖像跨域應用的實際案例，引發跨界合作示範效應。

今年報名的30組的參賽者，其中即有26組運用去年獲金漫獎「青年漫畫獎」和「年度漫畫大獎」的漫畫家阮光民《用九柑仔店》的作品進行跨域應用，亦有多組作品將具台灣特色的歷史建築模型整合利用。

文化部指出，今年台灣漫畫作品，包含《用九柑仔店》及《北城百畫帖》都將影視化，顯示台漫IP跨域已漸發酵，文化部仍持續推動跨域合作及引入投融資的機制，以支援漫畫跨域轉製為遊戲、動畫、電視等產業，希望透過漫畫輔導金，讓漫畫家可以安心創作，提高創作量，並藉媒合會讓台漫IP被看見，更大量地被改編轉譯，讓台漫發光發熱。

比賽結果由新創公司「老司機」開發的《一日用九》作品拿下冠軍，「James Weed Studio」及「GT戰鬥機」2團隊則分別獲得第2名及第3名，並於8日由文化部丁政務次長曉菁親自頒獎給得獎者，得獎作品也將於10月初第九屆金漫獎系列活動中展示，歡迎漫迷屆時前往參觀。

(中時電子報)

曾連坐同桌都不願意 柯俊雄之子… 攝影大師周全池辭世 兒花3年推紀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。