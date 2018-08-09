台首座「漫畫基地」座落華陰街！IP媒合創商機秀創意

2018年08月09日 21:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣漫畫迷有福囉！首座「漫畫基地」座落在台北後火車站！文化部為了扶植台灣漫畫產業，整修位於台北市華陰街36及38號二連棟四層樓舊建物成為台灣首座「漫畫基地」，作為漫畫家的家！除了提供台灣漫畫家創作、發表及展覽之專屬空間外，也將定期舉辦台漫專屬媒合會。

漫畫基地首次媒合會活動，即與經濟部工業局合作，結合「台北國際數位內容交流會(Digital Taipei)」活動辦理，期盼匯聚上百家遊戲業、動畫業、IP原創、AR/VR 應用、國際數位內容發行商、平台商等廠商，帶動台漫更多元領域商機。

本次媒合會活動邀請到貴金影業傳媒公司分享《冥戰錄》電視劇製作歷程，奇翼果股份公司解析《北城百畫帖》改編真人電影製片，夢想創造公司分享動漫畫開發製作應用，霹靂國際多媒體分享IP 授權經驗，以及文化內容產業投融資專業協力辦公室分享文化內容產業投融資經驗。文化部希望透過漫畫、圖像跨域應用的實際案例，引發跨界合作示範效應。

今年報名的30組的參賽者，其中即有26組運用去年獲金漫獎「青年漫畫獎」和「年度漫畫大獎」的漫畫家阮光民《用九柑仔店》的作品進行跨域應用，亦有多組作品將具台灣特色的歷史建築模型整合利用。

文化部指出，今年台灣漫畫作品，包含《用九柑仔店》及《北城百畫帖》都將影視化，顯示台漫IP跨域已漸發酵，文化部仍持續推動跨域合作及引入投融資的機制，以支援漫畫跨域轉製為遊戲、動畫、電視等產業，希望透過漫畫輔導金，讓漫畫家可以安心創作，提高創作量，並藉媒合會讓台漫IP被看見，更大量地被改編轉譯，讓台漫發光發熱。

比賽結果由新創公司「老司機」開發的《一日用九》作品拿下冠軍，「James Weed Studio」及「GT戰鬥機」2團隊則分別獲得第2名及第3名，並於8日由文化部丁政務次長曉菁親自頒獎給得獎者，得獎作品也將於10月初第九屆金漫獎系列活動中展示，歡迎漫迷屆時前往參觀。

(中時電子報)