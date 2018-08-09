偵測不到的陸上鋼鐵巨獸 隱形坦克來了！

M1A2艾布蘭坦克雖然火力強大，但有愈來愈多的坦克武器能輕易讓它報廢，因此必須借助隱形技術才能在戰場上存活。（圖／美聯社）

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中時電子報
波蘭研製的PL-01隱形坦克

隨著各種精密導彈與穿甲彈藥的發明，光靠著厚重裝甲為保護的時代已成為過去，曾經在戰場上叱吒風雲的坦克車，也必須具有隱形能力才能在未來的戰場上增加存活機率。過去二十年來，隱型技術主導整個世代先進戰機發展，此後隱形技術也將使陸上鋼鐵巨獸──坦克變得更難偵測或發現。

美國《大眾機械》在近日發表題為《隱形坦克來了——要在現代戰場上存活，坦克必須變得更難發現》的報導中稱，使空中戰鬥發生根本性變化的隱形技術，即將大規模進入地面戰領域。在未來的戰場上，摧毀坦克和壓制坦克的火力已經極為普遍，因此讓坦克難以發現的技術將成為戰場生存和制勝關鍵。因此，未來的坦克必須發得更難被敵人偵測，在這場貓捉老鼠的遊戲中，其方式不外降低噪音、減少雷達和紅外線特徵。

報導說，「隱形」(stealth )一詞最早出現在上世紀70年代，意指即減少軍機的雷達識別特徵，使轟炸機大小的飛機雷達特徵與一隻大型鳥類差不多。這會減少了雷達發現隱形飛機的範圍，降低了敵方防空系統的效能。如今的隱形戰機還嘗試盡可能降低敵方紅外線偵測裝置對機體熱輻射的感應能力。

同樣地，坦克在地面上也面臨被偵測到的風險。坦克是一項快速而有強大火力的攻擊性武器，能猛烈打擊敵軍前線。但是像美國的M1A2艾布蘭坦克這樣的鋼鐵巨獸，身長近10公尺，重70噸，配備1500馬力的渦輪發動機，產生大量熱幅射可以讓周遭植物燒焦，因此在戰場上很難不被發現。

因此，對於坦克來說，到處都是精密偵測設施的戰場已變得越來越危險，從步兵的視覺聽覺到可以穿透濃霧的雷達或探測溫度變化的紅外線偵測器，以至於可以發射反坦克導彈的無人機或手持發射器，以及有GPS衛星定位輔助的火炮。這已經不是坦克「會不會」隱形的問題，而是「什麼時候」要做出隱形坦克的問題。

報導說，「防務一號」網站指出，坦克必須具有隱形能力才能在未來的戰場上活下來。坦克必須減少其紅外、聲音和雷達識別特徵。從實務上來說，這表示坦克必須更加融入環境熱源，降低或掩蓋其廢氣排放與發射器的溫度。此外還要降低行駛中的噪音，以及外觀上進行重大改變，減少被雷達發現的可能性。

報導稱，當大家都努力使坦克變小的時候，隱形技術將使坦克體積變得更大。因為要使坦克不被雷達發現，就必須在外表上做成有角度的平面，各種武器與偵測設備將以外殻包覆起來。例如，朱瓦特級驅逐艦的裝備並不比勃克級驅逐艦更多，但體積與重量卻大了許多，正因為它的外表是有隱形功能的多角平面。因此，隱形坦克的重量也將增加不少，這對美國陸軍是一大難題，因為他們必須經常運送大量的重裝備遠赴海外作戰。

(中時電子報)

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文章來源：Stealth Tanks Are Coming

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