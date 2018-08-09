攝影大師周全池辭世 兒花3年推紀念冊

台南知名攝影前輩周全池3年前辭世，兒子們耗時3年催生《南台灣的守望者》紀念冊當傳家寶，紀念冊販售所得捐贈父親母校雲林西螺「文昌國小」關懷弱勢兒童獎助金，延續父親提攜後進的精神，左為長子周志隆（左）、右為三子周志遠。（曹婷婷攝）

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台南知名攝影前輩周全池3年前辭世，兒子們耗時3年催生《南台灣的守望者》紀念冊當傳家寶，紀念冊販售所得捐贈父親母校雲林西螺「文昌國小」關懷弱勢兒童獎助金，延續父親提攜後進的精神，左為長子周志隆（左）、右為三子周志遠。（曹婷婷攝）

台南知名攝影前輩周全池3年前辭世，3個兒子整理父親不計其數照片、膠捲，觸動萌念想為父親攝影歷程留下紀錄，整整花3年催生《南台灣的守望者》紀念冊當傳家寶，紀念冊販售所得捐贈父親母校雲林西螺「文昌國小」關懷弱勢兒童獎助金，延續父親提攜後進的精神。

享壽86歲的周全池，踏上攝影路緣起於為3個兒子掌鏡，去相館洗相片時被老闆讚揚「你怎麼這麼會拍？」在台鐵任職的他，閒暇開始攝影，投身攝影界不久，便以月世界為景連作《荒山歸牧》獲台北市立美術館收藏，作品陸續被典藏於國美館、國立台灣藝術館、台中美術館等。

周全池長子周志隆、三子周志遠說，父親個性低調簡樸，從未出版攝影專輯，甚至連個人攝影展也沒辦過，生前惦記家中成堆照片、膠捲不知怎麼處理，三人決定製作一本有感情、有溫度的紀念冊留給後代兒孫，「記得阿公用鏡頭記錄台灣的美好！」

書中談到，晚年周全池面臨數位化來臨，也開始學習敲鍵盤，從不諳電腦必須悉心用筆寫下每一個鍵盤功用，到後來自己設臉書粉絲專頁，並親自回覆每一則訊息，不假手他人，讓學生驚呼「老師80歲也在玩臉書」。

周志遠說，攝影花費不貲，父親不講求設備新穎，相機老舊，很多學生設備甚至比他好，但父親堅持攝影不比工具，讓學生也感佩。

家人傾全力完成《南台灣的守望者》問世，印製成本高昂，只印製200多冊，三兄弟思及父親常提起兒時家貧，感念母校培育，決定將紀念冊販售所得全數捐贈父親母校西螺「文昌國小」，作為關懷弱勢兒童獎助金。配合《南台灣的守望者》問世，台南市立文化中心也舉辦周全池回顧展，8月10日起至9月2日在臺南文化中心第三藝廊展出。

(中時 )

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