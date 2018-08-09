妙齡女誆「一年帶你住帝寶」 保全男誤信背高貸輕生

2018年08月09日 21:55 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

「一年內帶你住帝寶」一名從事直銷的張姓女子，在自己臉書上PO文，宣稱自己可以幫助人「致富」，並且貼有自己和「名車」、「鈔票牆」的照片，讓人家誤以為她真的很有辦法。果然有一名當保全的男子信以為真，不但被騙將父親留下的房子拿去抵押，拿到250萬元全交給了張女，卻是一毛錢都沒拿回來，最後因為付不起錢莊的鉅額高利貸而上吊自殺，帝寶夢原是一場空。

這名保全員被逼上絕路輕生，檢警相驗時清查他的住處文件、手機訊息，懷疑他被誆騙而走上絕路，於是展開追查。查出張女將保全員交給他的250萬元全拿去還債跟花用，根本沒有所謂的投資，新北地檢署今依詐欺取財、重利、偽造文書等罪嫌起訴張女與地下錢莊業者。

起訴指出，張女曾從事直銷，去年1月起，才滿18歲的她，便常在臉書上PO出自己和鈔票、名車的照片，並發文宣稱自己投資得利，也有方式讓人投資賺取高報酬，還稱「第一周保證6萬元」、「三個月不加開銷讓你戶頭多存20萬」、「過年想要有超過6位數紅包的私訊我」等話來吸引人。

據《蘋果》即時報導，一名22歲保全去年7月間看了貼文，主動聯絡張女，想了解如何投資獲取高報酬。張女便誆稱以直銷投資，如果投資250萬元，一年後就可獲利300萬元。不過保全員因月薪僅2萬多元，並無餘力投資，張女竟慫恿他拿父親留下的房屋，找顏姓地下錢莊業者抵押借款。

被害人聽從張女建議而照做，抵押房產向顏男簽下550萬元本票，約定月利息為8％。不過他只借得250萬元，當天便轉交給張女作為投資之用。

起訴書指出，被害人將錢交給張女卻拿不到投資的獲利，更還不出每個月高達18萬元的利息，最後在去年11月初，收到房屋即將過戶的通知，隔天在住處用電線上吊輕生。

(中時電子報)