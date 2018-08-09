性感直播ING慘遭老媽亂入 怒扯頭髮高喊：給我脫了

性感直播ING慘遭老媽亂入 怒扯頭髮高喊：給我脫了。（圖/翻攝自bilibili）

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中時電子報
撞見辛巴的女生打扮，媽媽氣得高八度怒喊。（圖/翻攝自bilibili）

大陸知名《英雄聯盟》直播主辛巴，喜歡直播高超的打Game技能，日前他在直播時「男扮女裝」，可愛萌萌的外表意外大受好評，隨後開啟他吸引高收視率的偽娘娛樂粉絲之路。不料，卻在某次直播中圖，遭到自家老媽闖進房間，媽媽撞見他戴著一頭棕色假長髮、穿女裝的扮相，激動的破口大罵「男不男女不女的，噁不噁心？」最後還當觀眾面前扯掉兒子的假髮，場面有點尷尬。

電競直播主辛巴精通熱門網路遊戲《英雄聯盟》，因某次直播男扮女裝萌萌的樣子擄獲粉絲的心，之後他不時扮成「偽娘」給粉絲福利。沒想到卻在最近一次扮「偽娘」時，直播進行到一半就聽到他媽媽在門外呼喊的聲音，接著媽媽就突然破門而入，撞見辛巴的女生打扮，媽媽氣得高八度怒喊，「你怎麼啦？腦子進水」、「男不男女不女，你噁不噁心啊！」中途還不斷要辛巴脫掉這些女生扮相的衣服與假髮。

媽媽呼喊「你爸知道還不被打才怪」，並要求辛巴「別打遊戲了」，辛巴也解釋這是工作呀，不過媽媽仍聽不進去，最後不顧直播仍在進行中，強行硬扯下他的假髮，氣氛頓時變得相當尷尬。

事後辛巴也將這一段影片上傳分享，引來網友們熱烈討論，大部分的人認為媽媽很不尊重兒子，「看到一半傻眼，媽媽也太兇了吧」、「每個人都可以選擇自己是誰成為誰，父母也沒有乾涉的權利，孩子不是父母的附屬品！」、「孩子想穿什麼想做什麼是人家自由，又不傷天害理」。也有人仍把焦點放在辛巴的扮相上，直呼「若辛巴想轉性，我力挺！」、「辛巴不當偽娘太浪費人才了，哈哈」。

(中時電子報)

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文章來源：bilibili影片

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