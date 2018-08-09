詹偉雄：世界未來使用台中的方式？包山包海！

前學學文創志業副董事長詹偉雄（中）9日到台中市建築經營協會大師講座，以「透明主義與山巒尺度」台中的「世界城市」(Global City)想像為題進行演講。（盧金足攝）

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台中市建築經營協會理事長陳武華（左）對詹偉雄提出精闢見地，盼提供會員對於城市發展的全新視野。（盧金足攝）
前學學文創志業副董事長詹偉雄（右）預言台中市7期未來將成邊陲地帶，擁有豐沛資源的山上與海邊的休閒產業將成主流。（盧金足攝）
台中市建築經營協會大師講座，由前學學文創志業副董事長詹偉雄主講，提供會員對於城市發展的全新視野。（盧金足攝）
立法委員黃國書（左二起）與詹偉雄曾為同窗之誼，特別到場聆聽交流。（盧金足攝）

投資未來！下一個30年，世界使用台中的方式是什麼？前學學文創志業副董事長詹偉雄9日在台中市建築經營協會大師講座時提出獨到見解，現在7期是台中的政經重鎮，但他預見未來7期蛋黃區可能變成邊陲地帶，「包山包海」的休閒產業將是台中的新榮景。

這場備受期待與矚目的演講，台中市建築經營協會會員踴躍出席，立法委員黃國書與詹偉雄 曾為同窗之誼也特別到場聆聽交流。

台中市建築經營協會理事長陳武華指出，詹偉雄是著名媒體人、文化評論者，常結合時事發表幽默詼諧、發人深省的文章，精闢見地提供會員對於城市發展的全新視野。

詹偉雄在大師講座，以「透明主義與山巒尺度」台中的「世界城市」(Global City)想像為題進行演講，暢談台中的世界性發展，出身台中豐原的詹偉雄，以文化社會觀察者角度深度解析家鄉，為城市發展提出更具高度的見解。

「台中的未來發展，要看世界過去使用台中的方式！」詹偉雄說，他是台中人，以前五權路以外就被認為郊區的邊界，當時台中市是輕工業集散地，很多手套、背包產業的老闆，在草悟道上知名的飯店與客戶洽談接單，隨著廠商外移到大陸擴廠，近幾年衣錦還鄉在7期重畫區置產，也創造7期的富人聚落。

詹偉雄提出下一個30年，台中市的蛋黃區在那裡？「7期可能變邊陲地帶的邊陲！」隨著自然資源及地景帶來的變化，台中未來從海岸地帶往東看去，擁有豐富的自然景觀及植被，7期市中心的高樓大廈，發展方向未來可能被山上與海景資源取而代之。

「有創意的美學經濟，將成為未來的高薪職業！」詹偉雄舉日本星野集團來台灣，選擇到谷關興建高檔溫泉飯店，就是看到商機，投資未來，之前電機系是排很前面的志願，以後餐飲和烘焙與美髮師，因為市場需求站上高薪行業的舞台。

詹偉雄畢業於台大圖書館學系、台大新聞研究所，曾參與學學文創志業、博客來網路書店的成立，他認為在全球化下的發展概念，要找到台中能被全世界「使用」的新方法，唯有台中，在這個地理位置、氣候條件人文網絡、歷史敘事的交匯點上，能獨一無二地滿足世界哪一個新興的需求。

(中時 )

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