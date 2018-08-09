菲陸共同開發南海 可能在習近平訪菲前簽字

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菲律賓總統府馬拉坎南宮9日表示，馬尼拉有意在今年內與北京簽署共同開發南海油氣的協議，時間可能在中國大陸國家主席習近平訪菲之前。

馬拉坎南宮發言人羅奎在記者會上說，目前兩國暫無簽署協議的時間表，但「可能是從現在開始，到中國國家主席習近平來訪之前的任何時間點」。

菲律賓外交部長凱耶塔諾8日說，習近平可能於年底前訪問馬尼拉，他表示兩國仍在商量日期，但菲媒報導，可能會在11月亞太經濟合作會議經濟領袖會議結束之後。

凱耶塔諾也表示，菲律賓與大陸將分別成立工作小組，研議雙方在南海共同探勘及開發油氣的架構。如果共同開發的計畫得以推進，菲方希望分得60%以上的利潤。

與大陸共同開發南海資源的構想，在菲國面對一些反對聲浪，但羅奎說，總統杜特蒂7日在馬拉坎南宮的聯合指揮會議上簡報相關計畫，獲得軍方支持。

他說，菲律賓正依地緣政治的現實進行協商，將在不出賣國家領土的前提下促進國家利益。

另方面，菲國反對派參議員特立尼斯質疑共同開發計畫，他擔心在大陸掌握技術的情況下，菲律賓會淪為旁觀者而陷於不利的處境。

菲國外交部暫未透露共同開發的地點，但馬拉坎南宮曾提及加拉密安群島以西的「57號合約區」，及位於禮樂灘附近的「72號合約區」。

57號合約區位在菲國內海，72號合約區則位在菲國專屬經濟區（EEZ）內，反對人士認為，在海牙常設仲裁庭對南海案的裁決結果之下，菲律賓沒有必要與大陸分享自家的資源。

(中時 )

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