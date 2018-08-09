華山東港十週年　孤老歡慶父親節

華山基金會東港愛心天使站9日在東方度假酒店舉辦「因為有您．十在幸福」感恩茶會。（謝佳潾攝）

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華山基金會東港愛心天使站9日在東方度假酒店舉辦「因為有您．十在幸福」感恩茶會。（謝佳潾攝）

華山基金會東港愛心天使站服務至今屆滿10年，為慶祝這個紀念日，9日特地在東方度假酒店舉辦「因為有您‧十在幸福」感恩茶會，並邀請20多位獨老前來共襄盛舉，同時透過義剪、用餐為他們度過難忘的父親節，當中獨居多年的鄭阿公為此感動不已。

據了解，鄭阿公未婚無子嗣，多年前因眼中風導致視力銳減，僅能分辨形體跟光影，不料去年眼睛突然看不到，就醫後才得知罹患視網膜剝離，他當下嚇得不知所措、擔心不已，幸經緊急開刀後，他恢復了能分辨形體跟光影狀態。

「還好有站長帶我去開刀還固定送餐，真的揪甘心！」鄭阿公相當感激華山基金會為他的付出，他說，雖然他無妻無子獨居一輩子，但有華山陪在旁邊真的很窩心，志工、社工都把他當作親人一樣對待，讓他一點也不會感到孤單。

華山基金會指出，茶會中除邀來時常公益演出爵士鼓的12歲吳育寬，演出長輩喜愛的歌手羅時豐的〈人生一首歌〉外，也請來後髮型店長莎莎帶領5位設計師幫長輩義剪，中午則有美味的海鮮套餐上桌。

沈阿公夾著墨魚香腸，陳阿嬤拿著淡菜，吆喝大家趕快吃，長輩們看著豐盛的海鮮大餐，都趕緊舉箸大快朵頤，餐敘同時也播放服務影片，回顧一年來點滴；鄭阿公說:「第一次到這麼漂亮的飯店吃飯，真的很開心，下次站長要再揪我喔!」

(中時 )

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