余莓莓還原現場！再批高嘉瑜：用水汪汪大眼博同情

余莓莓稱高嘉瑜用水汪汪大眼博同情。(取自YouTube、高嘉瑜臉書)

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中時電子報
余莓莓在節目中稱高嘉瑜用水汪汪大眼睛博取同情。(取自YouTube)
余莓莓早前對高嘉瑜大翻白眼掀熱議。(取自YouTube)
嘉瑜眼睛真的水汪汪。(取自高嘉瑜臉書)

名嘴余莓莓早前上政論節目，因看不下去民進黨正妹議員高嘉瑜對台北市長柯文哲狂讚猛誇，對於自家推派的台北市長參選人姚文智只有一句輕輕帶過，當場大翻白眼的模樣引發熱議。對此，余莓莓昨（8日）上民視節目還原事發經過，除了批高嘉瑜此舉會讓支持者混淆，也要高嘉瑜適可而止，別再用水汪汪大眼睛上節目博取同情。

余莓莓昨日上節目還原高嘉瑜狂讚柯P，讓她大翻白眼的事發經過，「我都忍著，我只跟她說可不可以不要再講了、可不可以不要再講了…可她講得實在太忘我、太得意太陶醉了。我老實說我可以壓抑自己的…不評論這些，不去講這些，只是提醒她，可是我真的沒辦法掩飾我心中那種…因為我實在已經一陣子以來，聽到太多支持者聲音了。」

余莓莓更稱高嘉瑜此舉是丟難題給民進黨，不僅讓外界有見縫插針機會，也讓支持者混淆，但她也不認為高嘉瑜有嚴重到要祭黨紀開除處理，「但是妳自己要自我節制嘛！那如果說妳真的那麼崇拜柯文哲、妳那麼喜歡他，妳加入柯黨啊！」

接著余莓莓又歪頭彷彿在學著高嘉瑜的模樣，稱高嘉瑜當天下午在友台節目中，「用水汪汪大眼睛在那邊…很可憐的樣子，博取同情，我真的覺得適可而止。」

(中時電子報)

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