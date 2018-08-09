虎頭埤首推七夕套票 情侶乘船遊湖＋下午茶只要199元

2018年08月09日 22:46 中時 李其樺

虎頭埤特別推出超值的情人套票只要199元，希望一起享用下午茶的有情人們都可以在一起長長久久，套票內含雙人腳踏船30分鐘及橄情芒果大福午茶套餐。（虎頭埤風景區提供）

為迎接七夕情人節到來，虎頭埤風景區首度推出七夕情人節套票，11日起情侶購票入園除了可搭乘雙人腳踏船遊湖，還可享用當季水果製作的橄情芒果大福午茶套餐，加贈入園門票和滑水道優待券，全部只要199元！象徵祝福情侶感情長長久久。

虎頭埤風景區表示，「幸福芒果大福」採用當季台南盛產的新鮮芒果與酸酸甜甜的情人果，一口咬下酸酸甜甜又清爽，幸福滋味滿溢。「橄情氣泡飲」則是與新化礁坑社區合作一同推出，採用當地特產的橄欖酵素所製成的氣泡飲，不僅清涼消暑，不斷上升的氣泡就如同不斷升溫的情感。

除了享用「橄情芒果大福午茶套餐」外，虎頭埤特別推出超值的情人套票只要199元，希望一起享用下午茶的有情人們都可以在一起長長久久，套票內含雙人腳踏船30分鐘及橄情芒果大福午茶套餐。另贈2人入園門票、滑水道免費兌換券2張，僅於8月11、12、17日期間限定販售，另外還可預約以6折優惠價加購露營，限加購一個營帳費優惠價300元。

虎頭埤風景區管理處主任鄭道立表示，浪漫七夕共踩雙人腳踏船迎著微風外，亦可攜手玩滑水道清涼一下，或漫步於湖畔悠閒漫談，湖畔旁的夫妻樹更有著相傳已久的堅貞愛情故事，兩棵環抱的夫妻樹，宛如夫妻相互依偎扶持。

另外，園區內還有見證無數愛情的新化情人橋，這個超過80年的虎月吊橋，相傳只要牽手一起走過吊橋的愛侶，即能相守一生幸福到白頭，邀請您與相愛的另一半一同來虎頭埤幸福共渡七夕。

(中時 )