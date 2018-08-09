大數據分析 鼓山警查獲2000餘顆一粒眠

鼓山警分局內惟所查獲2000顆一粒眠等毒品。(曹明正翻攝)

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鼓山警分局青春專案期間依大數據分析在轄區熱點查獲毒品。(曹明正翻攝)
鼓山警分局青春專案期間依大數據分析在轄區熱點查獲毒品。(曹明正翻攝)
鼓山警分局青春專案期間依大數據分析在轄區熱點查獲毒品。(曹明正翻攝)
鼓山警分局青春專案期間依大數據分析在轄區熱點查獲毒品。(曹明正翻攝)
鼓山警分局青春專案期間依大數據分析在轄區熱點查獲毒品。(曹明正翻攝)
鼓山警分局青春專案期間依大數據分析在轄區熱點查獲毒品。(曹明正翻攝)

高巿警鼓山分局青春專案期間依據大數據分析，針對轄區治安疑慮熱點加強巡守，內惟所於9日凌晨1時許，在九如、建榮路口見一對男女共乘1輛機車，看到警察後急速駛離，上前盤查後，查獲一粒眠2362顆，K他命60小包等毒品，其中竟然還有「毒品製作秘笈」手稿2張，除了依毒品罪送辦，也向上溯源、追查毒品來源。

內惟所長鄭至賢、巡佐魏志文、警員黃秋富、林宏泉等員9日凌晨1時許擔服巡邏勤務，24歲蔡姓男子載著26歲涂姓女友經過九如、建榮路口，看見警察後，蔡男緊催油門加速駛離，被警方上前攔下。

蔡男接受盤查時神情緊張、眼神不斷閃躲，自稱擔任鐵工，最後被突破心防，主動打開機車置物廂，裡頭赫見大量毒品，經清點共有三級毒品一粒眠2362顆，K他命60小包、重89.77公克，大麻5.85公克，另有「毒品製作秘笈」手稿2張。

(中時 )

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