屏縣道199線四重溪段外環道通車　泡湯賞花更便利

2018年08月09日 23:27 中時 謝佳潾

屏縣道199線四重溪段外環道9日正式通車。（謝佳潾攝）

屏縣道199線四重溪段外環道9日正式通車。（謝佳潾攝）

屏199縣道為車城、牡丹鄉主要聯外道路，但路寬僅9至10公分，在假日出現大量車潮湧入四重溪溫泉風景區時，不僅造成交通阻塞、還為當地居民帶來困擾，幸縣政府爭取到8340萬經費闢建外環道，該路9日正式通車，縣長潘孟安親臨主持通車大典。

潘縣長指出，縣道199線原有路段道路寬僅約9至10公尺，造成地方長久的交通阻塞及停車不便等問題，道路通車啟用後，將可為該區村民及觀光客提供順暢的行車動線，健全交通路網服務，促進地方整體觀光發展繁榮。

潘孟安表示，縣府向中央爭取闢建縣道199線四重溪外環道路，不僅能藉以疏解假日四重溪溫泉風景區路段人車擁擠的嚴重交通問題、提供更加方便直捷的動線，也強化城鄉間的運輸功能，均衡屏東生活圈整體都市發展。

縣府工務處指出，屏縣道199線四重溪段外環道是由光復橋南側路口起，往南沿防汛道路轉往西南至堤防南端接回縣道199線，闢建寬12公尺，總長度約1.5公里，經提報交通部公路總局爭取「生活圈道路交通系統建設計104至107年計畫」，於去年1月22日開工，至今年7月11日竣工。

(中時 )