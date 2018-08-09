內在的遠方！臻品藝術中心台日藝術家交流展

2018年08月09日 23:21 中時 盧金足

日本的藝術家Kita Minoru這輩子第一次出國就來到台灣，感念日本311台灣對日本的援助，希望於臻品售出的作品所得，全數捐贈台灣的慈善單位，表達對台灣賑災的謝意。（盧金足攝）

日本藝術家渡邊知樹自由渲染的抽象作品、插畫、和隨意的紙雕塑等等，作品流露隨性的創作風格。（盧金足攝）

臻品藝術中心台日藝術家交流展，主題訂為「內在的遠方」，著重在藝術家自身成長環境，與土地相連結的情感。（盧金足攝）

日本藝術家長尾惠那的作品，擅長用木雕方式雕刻出人物與實物，體現微妙的生活感。（盧金足攝）

臻品藝術中心台日藝術家交流展9日開展，日本藝術家特別從日本來台出席盛會。（盧金足攝）

「人生第一次出國，就和我的作品來台灣！」來自日本的藝術家Kita Minoru，帶著感動與感謝的心到寶島，9日他在台中市臻品藝術中心台日藝術家交流展開幕時表示，為感謝台灣人對日本311地震的捐款愛心，他來台的作品如獲知音購買，藝術品售出所得將捐給台灣公益團體，向台灣朋友說一聲「阿里阿多！」

龍寶建設董事長張麗莉推動臻品藝術中心，成為草悟道上的藝文亮點，從2014年開始，臻品藝術中心每逢8、9月份洋溢著濃郁的台、日藝術交流風貌。

今年委請去年在臻品台日聯展的兩名展出者-林怡芬、Janny Huang Yokota共同策畫今年的展覽，邀請3名日本藝術家Kita Minoru、渡邊知樹、長尾惠那以及兩名台灣藝術家李瑾怡、黃品玲，由5名藝術家攜手聯展。

主題訂為「內在的遠方」，著重在藝術家自身成長環境，與土地相連結的情感，日本的藝術家Kita Minoru展出平面繪畫與木刻造型結合的作品，斑駁蕭瑟的色感，將記憶懷舊的鄉愁情感與作品深刻結合。

56歲的Kita Minoru是首次於國外展出，同時也是他第一次出國，「希望我第一次出國是可以跟著我的作品一起出國！」Kita Minoru讀大學時許下帶著作品出國的願望，這次不只美夢成真，他也表示這次在台灣開展，作品售出所得捐贈台灣公益單位。

經過這些年的展出與藝術交流過程，深刻了解不同國度與經驗的藝術形式，今年展出的日本的藝術家Kita Minoru感念日本311台灣對日本的援助，及近年來台日友好度升溫，希望於臻品售出的作品所得，全數捐贈台灣的慈善單位，表達對台灣賑災的謝意。

「這種無私的善念，令我們非常感動！」張麗莉希望藉由交流展出，也讓這份藝術的愛可以一直傳遞下去。

第2次在臻品展出的日本藝術家長尾惠那，擅長用木雕方式雕刻出人物與實物，體現微妙的生活感。

「很高興來台灣，特別在臻品藝術中心的玻璃留下心情的作品」日本藝術家渡邊知樹，以過去遊歷各國的人生經驗，創造出各種藝術的表現形式。

張麗莉說，渡邊知樹自由渲染的抽象作品、插畫、和隨意的紙雕塑等等，作品流露隨性的創作風格。

台灣的藝術家李瑾怡以大塊面積的色彩塗鴉，將日常發生的景物，像日記般的彩繪在畫布上；另名台灣藝術家黃品玲喜歡記錄旅行，希望將經驗過的風景，內化後紀實在畫布上。

愛無國界！臻品藝術中心負責人張麗莉說，自2014年開啟的台、日作品交流展至今年已是第4年，每次展出皆可欣賞到不同國籍背景、不同文化風情的創作表現，藝術家各自將內在的風景，以不同的媒材創作，呈現不同時間、空間的多元藝術創作，讓台灣和日本再次藉由藝術激盪澎湃的悸動。

(中時 )