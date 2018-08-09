鼓勵旅客造訪南部 觀光局擬提高包機補助

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交通部觀光局為吸引新南向旅客造訪南部，現正擬定提高東南亞包機旅遊補助，最高可能達五成，由一趟來回原本的5千元美金，提高至近8千元美金，也針對新南向國家行銷，增加1億元預算。

根據觀光局統計，去年來台觀光客約1073萬人次，陸客達25.44%最多，其次日本17.68%、港澳15.76%、韓國9.82%，所有新南向國家包含印度共21.27%。

觀光局2005年開始，針對無業者經營定期航班的航線，給予國外包機飛台灣補助，除了日韓外，每趟包機來回補助金是5千元美金。

不過東南亞地區包機來台的航班很少，觀光局統計，去年僅24趟次，為鼓勵更多新南向國家旅遊業者包機到台灣中南部、花東地區，交通部正研議提高包機補助費，調整幅度可能高達5成。

觀光局表示，今年增加1億元行銷預算，在新南向國家行銷台灣觀光，日前也已邀請穆斯林網紅來台踩線，透過網路平台加強行銷，已在當地引起話題。

除了新南向市場外，觀光局也提高日韓旅客包機來台補助，根據觀光局國外包機的補助辦法，日本飛桃園及松山機場的補助金是75萬日幣，約新台幣21萬元；飛台灣其他地區的補助更多，為125萬日幣，約台幣35萬元。

至於韓國飛桃園及松山機場的補助金是450韓元，約台幣12萬多元；飛其他地區的補助金是750萬韓元，擬調高至850萬韓元，大約是台幣23萬元。

觀光局表示，對外國旅客來講，北部知名度較足夠，希望往其他地區引導，到台灣不同地區，體驗不同的文化特色，也會依照不同國家設定不同主題推廣。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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