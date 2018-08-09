爸爸不想當「豬隊友」 ５大NG行為千萬別做！

2018年08月09日 23:34 中時電子報 康健雜誌 /文、 莊楚雯 /編輯 /文、/編輯

「爸，媽咧？」身為男性朋友的你，這樣的對話可能並不陌生，明明接電話的是你，孩子開口第一句話卻是找媽媽；明明你也關心孩子，孩子卻和媽媽比較親。而身為女性朋友的妳，先生的育兒方式是否也常讓妳看不下去，甚至火冒三丈，直呼老公根本是「豬隊友」，「難怪孩子和你不親！」

多數家庭中，媽媽和孩子的感情似乎總是比爸爸和孩子來的深厚些，即使身為父母的你／妳，知道兩人對孩子的愛一樣多。但是什麼樣的原因讓孩子和爸爸愈來愈疏遠？

爸爸育兒角色─扛經濟重擔，「幫手」心態

其實，每個人都是當了父母後才開始學習如何當爸爸媽媽，但育兒過程中，可能因為父母在家中扮演的角色不同，面臨的育兒問題也不同。台北市民政局最近與國內業者合作，針對社群上「台灣男性育兒討論聲量」數據進行分析：

結果顯示，爸爸主要關心「餵養」、「薪水」、「醫療」，不同於媽媽主要討論「心情」、「醫療」、「職場」，因為帶小孩與婆媳關係所衍伸的壓力問題。

由此可見，男人通常背負家中的經濟重擔，除了煩惱如何幫忙帶小孩、餵養母乳或副食品，也更關心養育孩子的支出與孩子生病。

統計顯示，男女在面對育兒時，遇到的問題和討論的主題不太一樣。(圖片來源：意藍資訊提供）

但也可從男性們的討論發現，爸爸往往有「幫手」心態，像是幫忙帶小孩、幫忙分擔家事，普遍認為帶小孩的主要責任還是落在老婆身上。有趣的是，爸爸提及「女兒」的次數比「兒子」多，主要是因為喜歡女兒、覺得貼心，甚至擔心女兒未來嫁人，似乎印驗人們戲稱女兒是父親的前世情人！

雖然爸爸的壓力也不小，為何媽媽還是有滿腹怨言？育有一子一女的親職教育講師澤爸認為，爸爸要先自覺NG行為、「豬隊友」的行徑，加上媽媽從旁鼓勵協助，才能一步步變成變成「神隊友」：

ＮＧ１：在家就在滑手機，孩子與家裡的事，都是老婆的事

→你／妳可以這樣做：先生要改變觀念，孩子與家的責任可以分比例，但不分你我；夫妻是合作夥伴，所有的事就是大家的事。老婆也要適時「放手」，讓老公和孩子每天至少做1～2件事，擁有屬於他們的親子時光，透過長期陪伴的情感堆疊，才能建立親子之間的關係厚度。

ＮＧ２：孩子的事情，遇到不知如何處理，就高舉雙手求救

常見對話像是「老婆，孩子哭了」，用聲控方式把老婆召喚過來，接著兩手一攤，繼續滑手機、看電視。

→你／妳可以這樣做：媽媽的「信任」很重要，要相信老公可以勝任照顧孩子的職責，也要「理解」老公需要從錯誤經驗中學習。澤爸建議，老婆這時候要狠心一點，不要這麼快就接手，記得「指導但不插手」、「提醒但不責備」，「做錯不是老公不好，是為了讓老公可以學得更好。」

ＮＧ３：媽媽一不在，規矩就大亂

這種情況通常要先給予老公肯定，願意讓老婆放風，獨自照顧小孩，但麻煩的是，可能會太過放任孩子，覺得孩子只要不哭、不吵、不來煩我就好，於是可能整個下午孩子電視看到飽，先生樂得在旁邊玩手機。

→你／妳可以這樣做：有時候爸爸在找尋帶孩子的方法，基本上只要先生願意長時間照顧孩子，偶爾的放鬆倒無妨；但建議還是要以孩子的健康與教養為原則，如果老婆發現有放任情況，夫妻倆還是要溝通，討論出大原則，希望老公下一次做得更好。

ＮＧ４：錯以為賺錢的是大爺、老婆在家都很閒

出現這種心態的爸爸，常見對話就是「妳說妳很累，每天就在家帶小孩而已，有什麼好累的。」可說是狠狠踩到全職媽媽的地雷，滿腹辛酸，有苦卻說不出。

→你／妳可以這樣做：全職媽媽全年無休，辛苦程度不輸在外工作的先生，假使遇上這樣的「豬隊友」，澤爸認為解法很簡單，只要讓老公試著自己帶小孩半天或一天，就知道這份工作其實不簡單。

ＮＧ５：錯以為自己當旋轉門就好，而讓老婆與自己的媽媽溝通

明明自己是當事人，卻像旋轉門一樣，轉身走出去變成過客，動不動就說「你不會自己跟我媽說嗎？為什麼凡事都要透過我，不是你們自己講比較快嗎？」

→你／妳可以這樣做：面對老婆抱怨，有時候先生只要聆聽或陪著她一起抱怨，因為大多數的女性希望得到的可能不是解方，而是聆聽、陪伴與抒發。

如果真的要面對，先生切記要做溝通橋樑的「篩選器」，千萬不能當「旋轉門」。記住夫妻是共同體，向長輩轉述意見時，所有意見都要說是「我的」意見，因為如果說是「我們的」意見，媽媽很可能自動解讀為媳婦的意見。

另外，面對長輩還有一個重點──以「感謝」代替「指責」，以「替代方案」代替「全面否決」。

例如若是不希望長輩買零食給小孩，最好別說「媽，妳不要一直買東西給他，買這些糖果零食餅乾，他會生病、咳嗽」，建議換個說法，「媽，謝謝妳這麼用心陪我們的孩子，如果想買東西給他吃，可以買好的柳橙汁、或不傷她身體的東西給她吃。」相信聽在長輩耳裡，感受會大大不同。

(中時電子報)