沙國對葉門空襲擊中校車 數十名兒童死亡

2018年08月09日 23:34 中時電子報 江飛宇

與葉門胡塞叛亂分子交戰的阿拉伯聯軍，炸毀了葉門北部的一輛小學校車，造成數十人死亡，其中大部分是不到10歲的孩童。

英國衛報(the guardian)報導，發生空襲的是胡塞組織所控制器的葉門北部薩達省(Saada)，當地衛生部門負責人說，目前死亡人數為43人，有61人受傷，還可能持續增加。葉門紅十字國際委員會代表團的團長約翰尼斯．布魯威爾(Johannes Bruwer)在推特上說：「空襲發生在鬧區，直接炸中校車，導致大量的死傷，車上乘客多數不滿10歲。」

支持胡塞組織的網路電視媒體Al Masirah說，這輛車所乘坐的學生，是為了參加暑期古蘭經學習班的，這場空襲是針對穆斯林。

沙烏地阿拉伯隨後透過網路發表聲明，承認會為這起空襲負責，但預定的目標是具威脅的飛彈發射器。聯軍發言人圖爾基-艾爾-麥基上校(Turki al-Malki)說，空襲符合國際法和人道主義規範，並且譴責胡塞拿孩童當人肉盾牌。

然而，位在首都沙那的葉門記者納瑟．阿列貝耶(Nasser Arrabyee)表示，攻擊的位置在市場附近，那裡沒有胡塞部隊。

他認為阿拉伯聯軍有意為止，他們經常針對學校，婚禮等等多人聚集的場合發動攻擊。

阿拉伯聯軍表示，這場戰爭是為了恢復國際公認的葉門總統阿卜杜拉布·曼蘇爾·哈迪(Abdrabbuh Mansur Hadi)的合法政府而打的，胡塞組織在2014年發動叛亂，才導致葉門分裂。然而葉門戰爭已歷時3年，至少有1萬人被殺，死亡人數多年都未得到更新，肯定比預測要高上許多。而且這樣子對平民的攻擊，只會造成葉門人民的不滿，遙遙無期的戰爭是人民最大的痛苦。

光是今年6月，聯軍對葉門進行258次空襲，其中近三分之一的目標是非軍事基地，包括24次住宅區空襲、3次對水庫、3次對醫療站、 1次對難民營。

葉門戰爭已是世界上最嚴重的人道危機，有超過2220萬人需要援助。

聯合國希望促成雙方和解，計劃於9月6日前往日內瓦舉行第一輪談判。

(中時電子報)