國道好「食」光 明美食展登場

2018年08月09日 23:37 中時 王思慧

中日本株式會社來台參加美食展。（王思慧攝影）

高公局與國道服務區業者參加「2018台灣美食展」，並打造「國道好食光Ⅱ」主題館。（王思慧攝影）

國道服務區業者帶來各種美食參展，圖為包心粉圓。（高公局提供）

高公局與國道服務區業者參加「2018台灣美食展」，並打造「國道好食光Ⅱ」主題館，展示服務區特色美食與食品安全。

觀光協會主辦的「2018台灣美食展」於明日至8月13日，在台北世貿展覽館1館舉行。高公局去年首次邀請中日本「エクシス株式會社」參加台灣美食展，現場除試吃中日本高速公路服務區人氣商品外，表演活動也相當精彩，頗獲好評。

為增加「國道好食光Ⅱ」主題館展出的豐富性，高公局再次邀請中日本エクシス株式會社參加「2018台灣美食展」，青山社長將親自率領中日本優秀團隊來臺分享日本服務區特色美食與日本傳統文化，期望帶給民眾視覺、味覺、嗅覺豐富的盛宴。

高公局副局長吳木富表示，中日本株式會社除了來台參加美食展，展覽現場還有日本藝伎、空手道表演。未來不排除將台日兩地的特產，帶到當地販售。

吳木富說，這次與經營廠商攜手合作打造「國道好食光Ⅱ」主題館，展出多項服務區人氣美食，如西湖服務區「青蔥燒餅」、清水服務區「小林煎餅釣鐘燒」、新營服務區「周氏蝦捲」、石碇服務區「晶圓包心粉圓」、仁德服務區手工現作「徐家蛋捲」等多項美食，還有新鮮的農特產品、鮮果冰棒以及經典伴手禮。

為推廣客家米食，展場特別以廚藝教室的方式和民眾互動，並邀請多次得到美食大獎的關西服務區客家餐廳(臻好食客棧)料理長楊勝閔，親自教學製作「青青艾草粄」，美食展期間每天10點開始，每日舉辦5場，每場限定6位民眾現場報名體驗天然食材手做樂趣，現做現蒸，品嚐手工現作的好滋味。

另外，現場也提供300個特色伴手禮福袋供參觀民眾搶購，內容物超所值，有機會獲得小墾丁度假村住宿券等好禮。

(中時 )