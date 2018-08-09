健身APP洩密 美軍嚴格禁止戰區軍人私用GPS

2018年08月09日 23:45 中時電子報 盧伯華

由於今年初部署在衝突地區的美國軍人使用智慧健身應用程式與裝置，導致秘密軍事基地位置暴露後，美國軍方已下達指令，要求拆除所有衝突地區美軍隨身電子設備內的全球衛星定位系統(GPS)，以避免暴露美軍基地內部與人員的日常活動。

《參考消息》引述外媒報導，五角大廈此道命令是因為在年初一位在衝突地區執勤的美國軍人使用Fitbit系列智能健身設備，導致秘密軍事基地位置暴露。最近沒有人注意到健身App內的GPS裝置與基地安全的問題，直到美國知名的Strava健身應用程式開發商公佈了一份顯示世界各地用戶跑步的熱度圖時，才有眼尖的人注意到阿富汗、伊拉克和敘利亞等國家的用戶跑步情況，從而暴露了某些美軍基地的位置及其內部人員的日常活動。

五角大廈解釋，攜帶GPS應用或者服務的電子設備，例如智慧型手錶，給全世界的美軍與軍事行動帶來了「顯著風險」，「這種地理定位功能有可能暴露人員信息、位置、路線和人員數量，此外還有可能不自覺地造成安全後果，給聯合任務帶來更大風險」。

五角大廈發言人哈里斯表示，這一命令的執行對像不是國防部300多名軍人和文職人員，而是身處衝突地區的軍人。「指揮官將決定身處軍事基地的戰士能否使用GPS」，「如果軍隊人員使用帶有GPS的個人電子設備，指揮官必須先向上級基地詢問所處地區是否安全，只有在任務必要的情況下才能在政府設備中啟用GPS功能，同時不能忘記GPS可能帶來的威脅」。

報導說，美國國防部將在一個月內給美軍發放指南，告知GPS的風險和操作方法。此外還會提供關於網路安全的額外培訓，教授軍人處理追蹤軟體和其他移動設備的風險。《華盛頓郵報》報導說，2013年國防部發放了2500件智慧健身設備以幫助軍人瘦身，2015年智慧健身設備發放數量則達到2萬件。

(中時電子報)