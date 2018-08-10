洪耀福替馬英九卜卦 內容大公開

前總統馬英九。（資料照）

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中時電子報
編輯/、財訊雙週刊 文/江上雲

民進黨祕書長洪耀福日前提到，前總統馬英九涉三中案，馬英九及其核心幕僚金溥聰一定掌握更多黨產私有化證據；金溥聰則以「洪耀福像江湖術士在卜卦」駁斥。不過，洪耀福上個月與媒體閒聊時，透露自己還真的曾替馬英九卜過卦。

7月底，當有媒體提及金溥聰對洪耀福的批評時，洪對於「江湖術士」的說法，並不以為意，還說自己確實曾在馬英九因三中案涉背信罪遭起訴時，幫他卜了一卦。他說幫馬英九卜卦的卦象是坤卦第一爻，爻辭是初6，履霜，堅冰至。

從卦象上看，初6這一爻是本卦中最低的一個陰爻，位居最下，爻辭的意思就是，當腳踏在霜上時，就應該知道快要冰凍了。以通俗的講法，就是見微知著的意思。洪耀福解釋，馬英九現在當下遇到的困難，不是最困難的，最困難的事還在後面。他更引用《易經．坤卦．文言》的「臣弒其君，子弒其父，非一朝一夕之故」來解釋說，像中投前總經理汪海清爆料的錄音帶，這種行為在古代就是造反，就是臣子叛變。

洪耀福強調，他不是迷信，《易經》是有其道理的；只不過，這個卦象的解釋能否讓馬英九認同，恐怕沒這麼容易。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

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(中時電子報)

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