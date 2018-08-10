人傻錢多？她花296萬買駕照卻GG惹

小芳的花296萬假駕駛。(翻攝自《重慶晨報》)

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中時電子報
(翻攝自《重慶晨報》)

「雞腿換駕照」是諷刺三寶開車禍害用路人，但這名女子花了296萬台幣(64.95萬元人民幣)還買不到一張真的駕照，被網友笑說，「考20次都不用20萬，真的是『智商低的錢最多』！」

長沙電視台《政法頻道》報導出這起離奇詐騙案，湖南常德市一名女子小芳，與同村的胡姓男子交流考駕照經驗，此時胡男謊稱認識車管所的領導，能讓小芳不用路考，直接拿駕駛。

隨後胡男假裝成車管所領導，聯繫小芳，用各種理由向小芳要錢，一開始只是幾千元人民幣的紅包，之後變成只要付7.3萬元人民幣，就能直接拿駕駛，小芳深信不疑，不停照指示、透過胡男付款。

接下來，胡男繼續騙小芳，為了拿到駕照，拿刀砍傷車管所的會計，要求小芳付15萬元人民幣和會計和解。之後又說紀委在調查此事，所有涉嫌走後門拿駕照的人，都要坐牢，且終身拿不到駕照，小芳大吃一驚，又付了17.2萬元人民幣。

就這樣小芳一點一點地付了64.95萬元人民幣（約296萬元台幣）給胡男，卻還是沒拿到駕照，終於開始起疑。胡男擔心詐騙會東窗事發，便做了一本假駕駛給小芳，結果小芳拿駕照到車管所驗證，才發現是假貨，發覺自己被騙，趕緊到警局報案。事後胡男涉嫌詐騙遭到逮捕。

對此，網友們都覺得，這種三腳貓的詐騙還能騙到296萬台幣，非常不可思議，「這腦子居然有296萬？」、「這個智商幾十上百萬的身家是他媽哪裡來的」、「人傻錢多，這句古話是有道理的」、「是有多笨啊！考不下來，拿到駕照也是馬路殺手」。

(中時電子報)

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