玉米筍不只預防心血管疾病、癌症 還有這3種好處

2018年08月10日 00:02 中時電子報 康健雜誌 /文、 莊楚雯 /編輯 /文、/編輯

很多爸媽都有相同經驗──餐點上桌，孩子卻左催右請不肯動筷子，舀一匙飯菜到嘴邊卻被搖頭閃避，餐桌上的攻防戰一再上演，讓家長傷透腦筋。不妨試試玉米筍吧！

玉米筍又稱「珍珠筍」，名稱中雖然有個「筍」字，但和竹筍家族並無關係，只因形狀有如嫩竹筍尖而得名。曾種植玉米多年的農民黃謙一指出，玉米在長出果穗之後，腋芽還會長出第二、三穗，為免影響玉米的成長，農民會先「疏果」，摘掉多餘的幼嫩果穗，而這些尚未長大的玉米就是我們看到的玉米筍。不但是熱量低的減重食物，還能保護攝護腺，做成玉米鬚茶更是清涼退火又利尿。

玉米筍是主食類還是蔬菜類？

儘管同為玉米家族的一員，玉米筍的營養價值和玉米大不同。台灣營養基金會執行長吳映蓉指出，玉米的醣類含量高，在營養學上屬於澱粉類，而玉米筍所含醣類、蛋白質和脂肪量都遠低於玉米，屬於蔬菜類。

正因如此，和一般甜玉米相比，玉米筍的口感同樣鮮甜脆爽，熱量卻是一般甜玉米的三分之一，脂肪更只有八分之一，每100克（約9根）玉米筍只有30卡熱量，是減重時的好夥伴。

玉米筍有不錯的維生素、礦物質及各種胺基酸，其中鈣質和維生素C甚至玉米還多；此外，玉米筍所含的類胡蘿蔔素也可預防心血管疾病、某些癌症和白內障，而有益眼睛健康的玉米黃質和黃體素，雖然在玉米筍中的含量不如成熟玉米多（色澤愈黃含量愈高），但對人體仍有幫助。

色澤、形狀、味道都好

剛採摘的玉米筍口感脆嫩，味道鮮美，加上形狀可愛、顏色明亮的特色，被吳映蓉譽為百搭食材，她常以玉米筍包入壽司或蔬菜捲內，同時裹入紅蘿蔔、蘆筍等蔬菜，大小盈握方便入口，增加飲食樂趣。人氣親子部落客小雨麻也常以玉米筍入菜，燙熟後稍微拌炒以吸附炒鍋裡的湯汁，是百搭配菜，還可做為幼兒學習用餐階段的手指食物，好吃又好玩。

陽明春天陽明店主廚薛永鴻建議，鮮採未剝葉的玉米筍，可直接入烤箱烤熟，玉米筍連著玉米鬚一起吃，不但別有滋味，還有保護攝護腺的效果。

玉米筍小農郭怡君提醒，未剝葉的玉米筍須至於陰涼室內，或以塑膠袋包裝後入冰箱冷藏，可放一星期左右，要烹調時只要直劃一刀，將裡面的玉米筍和玉米鬚撥出來，一同入鍋煮熟，玉米筍直接吃或沾醬吃，煮玉米筍的水也別倒掉，就是風靡韓國的減肥聖品玉米鬚茶，清涼退火又利尿。

(中時電子報)