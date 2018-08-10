NBA》聲援詹皇！柯瑞：川普嘲諷來自種族歧視

2018年08月10日 00:15 中時電子報 黃及人

為了上周「小皇帝」詹姆斯遭到美國總統川普發推嘲諷不夠聰明的言論，勇士明星後衛柯瑞10日站出來聲援詹皇，接受《聖荷西水星報》訪問表示，「那些抨擊都建立在長期存在的種族歧視上，尤其針對那些具有發言權的黑人身上！」

「很不幸的是，這種情況隨著時間的過去，反而是越變越明顯。」柯瑞這些話擺明針對川普上周發推，「詹姆斯剛剛接受電視圈最愚蠢的人採訪，唐勒蒙(Don Lemon)！他讓詹姆斯看起來變聰明了，這可不容易做到，我愛喬丹！」

其實這並非柯瑞與川普首次槓上，去年9月柯瑞放話不想照著以往傳統，以NBA冠軍隊成員身分參訪白宮，結果川普竟然第一時間發推回嗆，「冠軍隊能夠參訪白宮應該是種榮耀，柯瑞竟然還要猶豫，那麼乾脆就把邀請取消吧。」

當時換成詹姆斯跳出來替柯瑞講話，「你(暗指川普)是笨蛋嗎？柯瑞都已經說了不想去白宮，哪有什麼接受邀請的問題，原本前往白宮參訪是種偉大的榮耀，直到你這傢伙出現之後才改變的！」簡直狠狠把川普酸了一頓。

看來川普跟詹姆斯、柯瑞之間隔空互嗆鬧劇，在川普擔任美國總統期間，還會持續上演下去，只是川普恐怕到現在都不認為，自己想用體育分裂這個國家，看來日後歷史勢必清楚記錄當前這位備受爭議的美國總統誇張言行。

(中時電子報)