台灣政府拚廢核 日本教授致歉「福島事故後...已重啟9機組了」

2018年08月10日 00:25 中時電子報 林郁庭

蔡英文總統目前傾向帶領台灣走向非核家園，主張廢核政策，有一說是受到日本福島事故影響。國立清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸，近日受邀於上海大學演講，他說有位也在場聆聽演講的東北大學教授跑來跟他說，要為日本福島事故對台灣核電發展造成的影響致上歉意，並透露日本已經重啟9部機組了。

葉宗洸在臉書PO文說，8/8上午在上海大學的維護科學暑期學校上課，講題是「沸水式反應器的水化學對結構材料劣化的影響」。一個小時的講課結束後，日本東北大學的學生提問，希望能說明一下台灣核電發展的現況。

葉宗洸說，他先是抱怨，台灣的核電發展其實受到日本福島事故的影響相當大，再加上這個政府執著自己的意識形態，正在師法德國，進行令人感到不可思議的「以綠廢核」，因此所有核能發電設施都必須在2025年停止運轉。葉宗洸接著強調，其後果就是，未來進一步提升火力發電的佔比，將是無可避免的事。結束回覆前，葉宗洸提到了目前台灣有團體正透過「以核養綠公投」企圖扭轉走向災難的現況。

在現場聽講的東北大學日籍教授跑來跟他說，他要為日本福島事故對台灣核電發展造成的影響致上歉意，強調日本自己都已經重啟9部機組了，而且與台灣核四廠同型的柏崎刈羽核能發電廠6號機與7號機，也都通過了日本核管機構NRA的安全審查。

這位日籍教授還說，有必要的話，他可以幫忙安排相關的核安技術專家到台灣公開說明，他也擔心台灣因此走「火」入魔，最後竟然也問葉宗洸，可以來台灣參加公投連署嗎？

接著，一位瑞典皇家理工學院（KTH）的學生問他，台灣有像瑞典一樣的高比例水力發電嗎？難道台灣政府不明瞭光電與風電等再生能源發電的不穩定特性嗎？德國有歐陸的電網支援，台灣有嗎？德國減核後，現在正大量燃燒褐煤發電，台灣願意嗎？

葉宗洸最後說，台灣的能源走向，關鍵已不在日本的改變了，但如果你也認同這位瑞典學生的觀點，如果你也跟這位日本教授一樣關切台灣的未來，拜託各位一起來連署「以核養綠公投」。有網友看了PO文後回覆，「慚愧！台灣的意識鬥爭，為選票只是拿能源來當作籌碼的情形，居然要外國人來替我們擔心，滿滿暖意」、「養綠應該是環保的意思，因為其他再生能源沒有想像中那麼“乾淨”」、「就有一群無法突破真理之壁的傢伙在那邊造謠說核能會爆炸」。

(中時電子報)