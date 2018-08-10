三星Galaxy Note 9、Galaxy Watch同步發表 同場加映全新Galaxy Home智慧音箱登場

2018年08月10日 03:32 中時 石欣蒨

全新的三星Galaxy Note 9，S Pen功能大升級，可用作遠端遙控工能。（三星提供）

此次的Galaxy Note 9將Samsung DeX內建至手機中，只需購買HDMI線作連結，即可將手機化身成小筆電。（三星提供）

三星同時發表了全新的Galaxy Watch，預計24日於美國指定通路開賣，韓國將在31日開賣，而其他市場則將於9月14日陸續上市。（三星提供）

三星的「Samsung Galaxy UNPACKED 2018」發表會上最後爆出驚喜彩蛋，發表了全新Galaxy Home智慧音箱。（三星提供）

就在剛結束的三星美國紐約當地舉行的「Samsung Galaxy UNPACKED 2018」發表會上，一口氣發表了全新旗艦手機Galaxy Note 9、智慧手表Galaxy Watch、智慧音箱Galaxy Home 3款新品，不僅展示了Note系列獨有的S Pen新技術，還有電池及內容量也大幅提升，另外Galaxy Watch則新增了21種運動項目偵測，電池也同樣提升，最後更追加發表了Galaxy Home的彩蛋，讓現場充滿驚喜。

全新的Galaxy Note 9此次主要以S Pen新功能的升級為亮點，首創S Pen遠端遙控，支援低功耗藍牙連線，可作拍照的遙控以外，還能用在簡報發表、觀看影片等功能，就連在台灣的說明會上，也使用上最新的Note 9當簡報工具，只要在距離10公尺以內的範圍均可使用，而且電池容量更增大至4000mAh、記憶體最高可擴充至1TB，台灣將在下周三（15日）開放預購，24日正式開賣。

而Galaxy Watch就以時尚的圓形表面，搭配一如以往採可換個人喜歡的表帶設計，內建了智能時間助理、自動體適能健康追蹤，還有搭載Samsung Pay NFC支付，同時支援LTE及Wi-Fi兩大版本可選，預計24日於美國指定通路開賣，韓國將在31日開賣，而其他市場則將於9月14日陸續上市，共推出了46mm的銀色款，以及42mm的午夜黑及玫瑰金2款，讓消費者多了一個行動穿戴裝置的新選擇。

此次三星也發表了全新的Samsung DeX功能，有別過往需要另外購買DeX行動工作站，新的三星Galaxy Note 9已內建了Samsung DeX，只要另外購買HDMI連接線，即可將手機化成隨身筆電，以後即可取代滑鼠，將手機當成觸控版，或以S Pen操控，支援雙螢幕輸出，在外臨時需要用上電腦，也不會再手忙腳亂。

最後發表的Galaxy Home，就採內建AKG 6個喇叭，以在各個方位都能完整體驗其完美音效，另外內建8個麥克風，就算是遠端也可作語音遙控，而三星也與Spotify合作，就是為了讓所有裝置都可無間播放音樂，達成跨平台的聆聽體驗，不過發表會上就還沒提到何時上市及價格，而台灣也仍未有任何消息。

(中時 )