台北》吳子嘉點名3人是民進黨今年選戰悲劇！

媒體人吳子嘉。（本報系資料照片）

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中時電子報

民進黨今年的悲劇特別多！北農總經理吳音寧躲起來，找自治條例來搪塞，藍軍逼台北市長柯文哲修自治條例。媒體人吳子嘉在政論節目直指，台北市的悲劇又多了一項，就是吳音寧，她將會加重民進黨整體選情的一個打擊！民進黨台北市長參選人姚文智的壞消息則讓民進黨整個下去，民進黨主席蔡英文也很悲哀。

吳子嘉指出，吳音寧避戰怯戰躲起來，找了一個非常不正當的理由，叫自治條例來搪塞，現在市議員、立法院要介入，要把吳音寧抓到立法院去修理，藍軍議員則給柯P一條路走，逼他修自治條例。台北市的悲劇又多了一項 ，吳音寧又將被拉上表演台，而大出洋相，吳音寧一定會表現得非常倨傲，非常的不配合、非常的不專業，會出現很窩囊的情況，這個會透過電視畫面不斷展開，而加重了民進黨整體選情的一個打擊！

吳子嘉強調，不只吳音寧會影響民進黨形象，姚文智是更大的影響。姚文智是形象外、信心衰退的影響，北市傳出的都是姚的壞消息，壞消息不斷在全省各地蔓延，怎會是好事，台中人吃飯，談到台北選舉：姚文智輸、現在還抱貓，他的壞消息可說讓民進黨整個下去了。

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目《年代向錢看》點出，第3件事更有意思了！民進黨主席蔡英文還堅持在各地輔選，那是一個更大的影響。小英民調只剩下25%到30%左右，其實是沒有能量去做輔選，可是她很悲哀，若不出來輔選，就沒有存在感。因她若在選戰中消失的話，這個主席的威望就完全不見了，因此她用黨紀很兇巴巴的出來，到處趴趴走輔選，要讓大家看到「我還是黨主席」「我還是老大」。

(中時電子報)

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