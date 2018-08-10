高雄》野生韓國瑜這舉動 高雄男大生感覺超級親切！

男大學生在行德宮捕獲野生韓國瑜！（翻攝YouTube影片）

友善列印
中時電子報
男大生捕獲野生韓國瑜！（YouTube）

兩位高雄男大學生在行德宮捕獲野生韓國瑜！其中一位男大生看到國民黨高雄市長參選人韓國瑜，開心喊「我是你的支持者」，並拍下影片上傳YouTube。他問韓國瑜想對年輕人說什麼話？原本以為會被敷衍，沒想到「韓主委」超級親切，很認真地回答。而韓國瑜所到之處，也都有大批韓迷要求合照。

市長之爭 韓自比地瓜戰人參

被問到想對年輕人說什麼話？韓國瑜說，下一代台灣的年輕朋友會，相當辛苦！整個台灣的經濟已經開始弱，越來越弱，所以我們這一代五、六十歲的人，必須好好做實事，真的把產業弄起來 ，把經濟弄起來，否則我們對不起二三十歲的年輕人，也希望年輕的朋友多多培養自己的實力，迎接下一場的挑戰。未來的挑戰，只會越來越辛苦，要做好心理準備，發揮台灣人的聰明，運用零活的政策，選出優質的政治人物，帶領著台灣，我們一起來打拚！

網友說：「年輕人勇敢站出來，不要跟我們一樣一畢業就北上工作，流落外鄉」、「2018年高雄市長一戰，真的很關鍵，要選一個和人民過日子的好人出來，翻轉高雄！」、「好可愛啊！」、「我是高雄人，不但投韓國瑜，還要幫他拉票。」、「看到這2位年輕人，覺得看到希望的感覺，超感動！」、「這幾天看到一個柯P和韓國瑜惺惺相惜的影片，才了解當初柯P捨不得韓國瑜走的原因。」、「高雄真的只剩老人而已，很難得版主是年輕人，不能再沉默下去了﻿！」、「年輕人慧眼識英雄，投票讓韓國瑜當選，重新回到父母身邊，在高雄找到一份好工作，祝福你們，高雄！」

(中時電子報)

文章來源：「高雄選韓國瑜News」粉專

新聞透視》韓國瑜機智妙語 炒熱港都選情

台北》吳子嘉點名3人是民進黨今…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。