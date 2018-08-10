高雄》野生韓國瑜這舉動 高雄男大生感覺超級親切！

2018年08月10日 05:05 中時電子報 黃麗蓉

男大生捕獲野生韓國瑜！（YouTube）

兩位高雄男大學生在行德宮捕獲野生韓國瑜！其中一位男大生看到國民黨高雄市長參選人韓國瑜，開心喊「我是你的支持者」，並拍下影片上傳YouTube。他問韓國瑜想對年輕人說什麼話？原本以為會被敷衍，沒想到「韓主委」超級親切，很認真地回答。而韓國瑜所到之處，也都有大批韓迷要求合照。

被問到想對年輕人說什麼話？韓國瑜說，下一代台灣的年輕朋友會，相當辛苦！整個台灣的經濟已經開始弱，越來越弱，所以我們這一代五、六十歲的人，必須好好做實事，真的把產業弄起來 ，把經濟弄起來，否則我們對不起二三十歲的年輕人，也希望年輕的朋友多多培養自己的實力，迎接下一場的挑戰。未來的挑戰，只會越來越辛苦，要做好心理準備，發揮台灣人的聰明，運用零活的政策，選出優質的政治人物，帶領著台灣，我們一起來打拚！

網友說：「年輕人勇敢站出來，不要跟我們一樣一畢業就北上工作，流落外鄉」、「2018年高雄市長一戰，真的很關鍵，要選一個和人民過日子的好人出來，翻轉高雄！」、「好可愛啊！」、「我是高雄人，不但投韓國瑜，還要幫他拉票。」、「看到這2位年輕人，覺得看到希望的感覺，超感動！」、「這幾天看到一個柯P和韓國瑜惺惺相惜的影片，才了解當初柯P捨不得韓國瑜走的原因。」、「高雄真的只剩老人而已，很難得版主是年輕人，不能再沉默下去了﻿！」、「年輕人慧眼識英雄，投票讓韓國瑜當選，重新回到父母身邊，在高雄找到一份好工作，祝福你們，高雄！」

(中時電子報)