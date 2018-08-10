8月10日三報頭版要聞

2018年08月10日 07:13 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

台北市長柯文哲與民進黨分手後，積極拉攏親民黨、時代力量、社民黨等小黨支持，柯為爭取本土選票支持，昨傍晚5時許前往翠山莊拜會前總統李登輝，李認為柯「選市長沒有問題」，還鼓勵柯「更上一層樓」，但也當面提醒柯，該說的話說，不該說的就不要再提。

民進黨首都市長選戰瀕臨炸鍋。前天，黨內北市長參選人姚文智的發言人要求「友柯」的北市議員高嘉瑜退黨，昨日姚文智竟加碼稱這就是競總的說法，不用質疑，清黨意味濃厚。未料話才說完，立刻遭高嘉瑜將了一軍，反譏說如果檢討她可讓姚當選，那盡量檢討；但呼籲姚文智可辭立委展現破釜沉舟決心。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜9日接受廣播節目專訪，以「人參與地瓜」形容高雄市長選戰現況，自嘲「要錢沒錢、要人沒人、要命一條」，對方「綁樁跟綁肉粽一樣」，讓選民自決「選地瓜或選人參」，另以「年輕人把馬子不會分人種」，批評民進黨高雄市長參選人陳其邁的高雄觀光不能依賴陸客之說。陳其邁發言人林瑩蓉則表示不回應選舉口水，希望韓國瑜多提政見。

◎工商時報

吞現金股利大補丸，三大壽險金控前7月獲利首破1,100億元。國泰金控9日公布，因子公司國泰人壽有110億元以上現金股利進帳，推升金控7月單月稅後大賺112.7億元，是今年以來獲利次高月份，僅次於元月的145.7億元，累積前7月稅後獲利472.8億元，依舊是金控獲利金額第一名，每股稅後盈餘則有3.61元。

內政部昨（9）日通過《非都市土地使用管制規則》修正草案，擬開放已遷葬完畢且無需營葬之公墓用地設置太陽光電，藉此活化土地資源多元利用，同時提升再生能源發電比率。

《華爾街日報》報導，紐約市將在未來一年停止對優步（Uber）、Lyft等應用程式叫車業者發放司機執照，成為全美第一個立法限制叫車服務業營運的城市，讓明年預備股票上市的優步相當頭痛。

◎旺報

網路公司已經成為大陸頂尖人才的吸納地！據泛職場型趨勢研究與資料分析機構脈脈數據研究院調查，網路及科技公司已經成為擁有大陸頂尖大學背景職場人的重要選擇，外資企業吸引力則明顯走弱，國有企業已成次佳之選。

個人職業的選擇，從來都無法脫離時代趨勢與行業格局來考慮。大陸網路科技行業已成當代精英人才聚集高地，凸顯當前大陸網科產業蓬勃發展的盛況。

大陸近幾年互聯網的高速發展，催動當地消費模式出現翻天覆地的變化，不少擁有高薪的年輕人因為過度消費而成為「新貧貴族」，儘管目前尚無具體數字指出這群「新貧貴族」的人數有多少，但從該族群已被90後的世代攻占的現象來看，已經有經濟學家已經開始擔心，互聯網時代所帶動的消費世代，將使一個高儲蓄率的中國正慢慢走向個人消費的高負債。

(中時電子報)