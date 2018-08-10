桃園新竹選情搞不定 國民黨三個太陽即將剩兩個

2018年08月10日 08:03 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

前國民黨立委楊麗環9日在臉書群組發表退黨聲明，又貼出「人民的聲音我聽見了，民眾要的未來我知道了」2句話，讓外界猜測她可能一如既往所言、將自行參選桃園市長。另外，先前新竹縣林為洲因自行宣布參選被開除黨籍，國民黨吳敦義如果無法儘快擺平問題，只怕2020還沒到就先提前出局，黨內3個太陽將只剩馬、朱繼續向前行。

外界將吳敦義、前總統馬英九及新北市長朱立倫視為2020大選國民黨熱門人選，是黨內的3個太陽。但近來新竹縣、桃園縣都出現分裂，黨徵召前副縣長楊文科代表出征新竹縣長，立委林為洲卻宣佈脫黨參選而被開除黨籍，新竹縣長成為林、楊、民進黨提名的鄭朝方以及民國黨主席徐欣瑩4人之爭。

中評社報導，新竹縣選情近日進一步複雜化，地方傳出楊文科與無黨籍新竹市長參選人謝文進跨黨派合體，而非與國民黨提名的新竹市長參選人許明財連線，讓新竹市長選情呈現國民黨許明財、民進黨林志堅，以及謝文進三強鼎立，雖然黨中央說明並非事實，但情況如何演變仍待觀察。

至於楊麗環9日宣布退黨，若她如外界所料投入年底桃園市長選舉，將使得原本只有藍綠對決的情況變成藍營分裂，讓爭取市長連任的民進黨鄭文燦更加以逸待勞。

中評社指出，桃園市、新竹縣、新竹市向來藍大於綠，但這3個縣市藍營卻相繼上演內部分裂、內訌的戲碼，如果不儘速擺平，幾乎確定告別年底縣市長勝選機會。相較於近日馬英九為國民黨台南市長參選人高思博一起掃街拜票大受歡迎，以及朱立倫在新北市選舉穩紮穩打的策略，吳敦義面對民進黨清算黨產已經焦頭爛額，若再無力擺平地方紛爭，未來情勢不妙。

(中時電子報)