電機系畢業為何考不上工友？ 李家同點出低薪背後的悲哀

2018年08月10日 08:27 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

低薪問題在台灣社會討論多時，行政院長賴清德近來屢拿數據駁稱，其實台灣人平均薪資並不低。平心而論，受僱人的學養條件，某種程度決定他能領高薪或低薪。清大榮譽教授李家同表示，有些新鮮人若有獨特技藝，出社會可領7萬月薪，相反地，也有電機系畢業卻無英文基本能力，連個工友職缺都考不上，這樣的人領低薪或失業就不足為怪。

李家同8日在臉書上發文，他以電機系為例，說明能領高低薪的差別為何。如果你會類比電路設計，在全國你就是少數，許多電子公司需要類比電路設計的工程師，因此可拿較高薪水，且也常被挖角。

李家同知道一位電機系畢業生，他的的遭遇剛好相反，在求職碰壁的情況下，最後只好去應徵工友職缺，但也落榜了，因為這人連ABC都寫不全，偏偏應徵的公司連工友也要懂得最簡單的英文。

要解決低薪問題，不是三言兩語可解決。李家同認為，如果我們國家經濟非常好，低薪問題就不會太嚴重。須知，如果我們國家有很多缺乏競爭力的人，他們一定會拿低薪，且薪水可能會低到不用繳稅的程度，還需要社會福利支助。

李家同成立博幼基金會，致力輔導偏鄉弱勢國中小學生的課業，就是為了提高他們的競爭力，讓這些孩子畢業後均薪遠超過家戶平均所得，不但可繳稅，也不用接受社福支助，連帶幫助了國家。李家同說了一個例子，他曾在新竹高鐵車站遇見一位年輕人，曾在博幼接受過輔導，現在台北念書。這年輕人告訴李家同，因為在博幼的英文學得不錯，他可在台北一家最講究的飯店打工，應付台北的生活費。

李家同認為，「其實一個年輕人能不能進台大並不重要，重要的是這個孩子長大成人以後會不會是打零工的，或者是被迫拿低薪的人」。畢業生如果一直無法提升競爭力，將來可能就是拿低薪的一群人。

(中時電子報)