西甲》皇馬門神位置不保？他說：死也不走

哥斯大黎加門神納瓦斯幫助皇馬贏得歐冠3連霸。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

俄羅斯世足賽金手套獎得主、比利時門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）從英超切爾西轉會到西甲豪門皇家馬德里，直接壓縮到皇馬原本先發門將納瓦斯（Keylor Navas）的空間。但被問到是否考慮離隊，納瓦斯堅決表示「死也不走」。

「我要大聲而且清楚的告訴大家，我寧願去死也不要離開馬德里。」納瓦斯說。

納瓦斯是哥斯大黎加國門，過去幾年也替皇馬立下汗馬功勞，包括3連霸歐洲冠軍聯賽，也在去年夏天舉起西甲聯賽冠軍，如今卻因為庫爾圖瓦的到來，可能讓他失去先發位置。

比利時門將庫爾圖瓦在俄羅斯世足賽期間親吻愛女。（路透資料照）

庫爾圖瓦為了多陪陪西班牙籍前女友替他生的兩個小孩，向切爾西表達離隊意願，最後由皇馬拿出3500萬英鎊完成轉會。對於和納瓦斯的競爭，庫爾圖瓦則強調自己不是為了搶位子而來。

「當年我到切爾西取代切赫（Petr Cech）時，也有類似的狀況，但我們迄今仍保持很好的關係，」庫爾圖瓦說：「守門員跟其他球員是個別的小組，我會盡力讓我們相處融洽。」

庫爾圖瓦也稱讚納瓦斯是個反應能力非常棒的門將，很難去比較自己有哪些地方具有競爭優勢，「他的優點似乎不該由我來說，沒人能有保證先發的地位，我來到這裡必須努力打拚，其他事情就交給教練去決定。」

(中時電子報)

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