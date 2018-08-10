超萌熊貓彩繪！ 四川航空迎來首架A350客機

2018年08月10日 08:52 中時電子報 李靖棠

據新浪新聞報導，擁有全中國大陸規模最大的空中巴士（Airbus）機隊、四川航空（SIchuan Airlines）於昨日、在法國南部大城土魯斯（Toulouse），迎接首架A350-900型廣體客機的到來。這架A350客機，是川航向AerCap租賃公司承租，未來將先執飛國內航線、再逐步調整為中長程的國際航線。而且為配合川航「熊貓之路」的特色，這架A350還塗上超萌的熊貓彩繪，讓新機更加顯眼突出。

事實上，近年有意擴大機隊的川航，在先前英國范堡羅航展（Farnborough International Airshow）中，已和空巴簽下約31.74億美元（約970.9億台幣）的合約、訂購10架A350 XWB廣體客機。首架交付的A350客機，除了內外充滿了熊貓特色，在配置上採用331座位的兩級艙等，包括28個商務艙和303個經濟艙座位。

新一代川航男女空服員的制服。（圖/川航官方臉書）

四川航空新接收的A350熊貓彩繪機，與穿著新制服亮相的空服員合影。（圖/川航官方臉書）

A350客機，是空巴新一代專供長途至超長途飛航的廣體客機，屬於現有的A330與A340機型的改良進行版本。2014年底首次交付卡達航空，隔年正式服役上線，此款客機分為800、900與1,000三型，最大飛航距離為15,000至16,000公里之間，而最大載客量則介於270至475人之間，與波音787系列成為市場兩大競爭對手。

除了迎接新客機到來，川航也同時讓新一代的空服員制服亮相，靈感來自川航主題色--川航紅，制服為紅色七分袖連衣裙、黑色腰帶和黑色帽子，外套則有黑紅兩色可搭配，展現川航空服員嫺靜端莊的專業儀態。與大陸國航一樣、擁有135架全空巴機隊的川航，未來將透過270餘條「熊貓航線」通向全世界。

(中時電子報)