我家是米克斯天堂 養狗生活變正常

每天大清早5點起床，「豆漿爸」就帶6隻毛小孩去運動，生活正常又健康。（盧金足攝）

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「豆漿爸」養6隻米克斯毛小孩，特別開設粉絲專頁，為牠們拍影片、照片，紀錄可愛又逗趣的時刻。（盧金足攝）

狗是人類的好朋友，也變成生活中最準時的鬧鐘，養了饅頭、米漿等6隻毛小孩的「豆漿爸」，養狗後家裡變成「米克斯天堂」，最大的優點就是生活作息規律，絕對不會每天躺在沙發上當懶蟲，每天早上5點起床帶6隻毛小孩去運動，一下班也是趕快回家，因為家中毛小孩殷殷期盼他的歸來。

「豆漿爸」從小家裡就有養狗，在外地讀大學時因為太喜歡毛小孩，主動到流浪動物之家幫忙，卻意外又領養了3隻狗狗米漿、妹妹、豆漿，爾後又在工廠援救出被繩索勒住脖子的饅頭，全部加起來家中現在一共有6隻毛小孩。

6隻米克斯毛小孩，每一隻個性都不一樣，「豆漿爸」的還為毛小孩設立網路的粉絲專頁，為牠們拍影片、照片，紀錄每個可愛又逗趣的時刻。

「毛小孩個性百百種，膽小的、頑皮的、固執的都有！」豆漿爸說，想要毛孩乖乖聽話，首要花時間陪伴，你對狗狗的好和用心，狗狗都知道，他最常看美國知名的西薩狗教練來學習教養毛小孩的方式，「養狗就如養小孩，脾氣都被磨掉了！」

生活中有這6隻毛小孩忙碌又充實，假日的時候，他常開車帶這6隻毛孩去公園玩耍，訓練丟球、扯毛巾、折返跑，加強狗狗們的體力，豆漿爸最期望在公園能遇到狗友一起同樂，讓狗狗們交朋友，狗狗玩的不亦樂乎，他也輕鬆享受狗狗的歡樂世界。

養毛小孩照顧牠們的生活作息，洗澡時一次6隻是大陣仗，吃飯也是大團圓的場面，每次出門遛狗回來時，總是帶回好幾帶沉甸甸的黃金（狗大便），他如獲至寶，因為狗狗「有吃有拉」身體健康正常，一大早起床也不嫌累，養狗讓生活充滿樂趣，更是全家人最佳溫馨話題。

(中時 )

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