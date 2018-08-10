台北》看不下去了！姚人多獻策姚文智 Togi動漫要喊卡

姚文智競選團隊開設Togi動漫粉專。(取自臉書)

友善列印
中時

民進黨台北市長參選人姚文智民調始終無起色，現在連蔡英文總統所倚重的文膽、海基會秘書長姚人多都加入獻策，建議姚文智先反省自己，並且立刻把貓的動漫停掉。

姚文智今天接受廣播節目專訪，主持人提問姚人多是不是奉黨主席的指示，加入了文宣團隊？對此，姚文智笑說，姚人多是他的好朋友，會幫忙應該是姚姓宗親會的關係，而且他也是下班之後才幫忙。

姚文智透露，姚人多提供的幾點建議包含：先反省自己不要責怪別人，別人不挺你要先反省自己；不可切割發言人，不管他說什麼你都要扛，有功會搶、有過推給下屬，跟柯Ｐ沒有兩樣；不要依賴黨紀，靠黨紀當選市長也不是光榮的事，應該主動跟高嘉瑜釋出善意；不要一下子想變第一名，要 先變第二名；政策、政策、政策；立刻把貓的動漫停掉。

主持人提問，有沒有感覺到黨中央要放水給柯文哲？姚文智說，連姚人多都跳進來幫忙了，當然沒有放水。

至於柯文哲昨天晚上拜會前總統李登輝，李登輝建議不要再提「兩岸一家親」。姚文智今天表示，柯文哲還是沒有回應關於「兩岸一家親」的說詞。

台北市議員高嘉瑜昨天也提出建議要姚文智先辭立委以示決心，姚文智說，辭不辭立委這件事情社會有很多討論，「不過我根本是背水一戰，大家也不用懷疑揣測我有任何眷戀，我只要選輸就退出政壇。」

(中時 )

桃園新竹選情搞不定 國民黨三個… 雲林虎尾若瑟醫院畢神父大壽 李…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。