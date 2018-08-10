台北》看不下去了！姚人多獻策姚文智 Togi動漫要喊卡

2018年08月10日 09:27 中時 楊孟立

民進黨台北市長參選人姚文智民調始終無起色，現在連蔡英文總統所倚重的文膽、海基會秘書長姚人多都加入獻策，建議姚文智先反省自己，並且立刻把貓的動漫停掉。

姚文智今天接受廣播節目專訪，主持人提問姚人多是不是奉黨主席的指示，加入了文宣團隊？對此，姚文智笑說，姚人多是他的好朋友，會幫忙應該是姚姓宗親會的關係，而且他也是下班之後才幫忙。

姚文智透露，姚人多提供的幾點建議包含：先反省自己不要責怪別人，別人不挺你要先反省自己；不可切割發言人，不管他說什麼你都要扛，有功會搶、有過推給下屬，跟柯Ｐ沒有兩樣；不要依賴黨紀，靠黨紀當選市長也不是光榮的事，應該主動跟高嘉瑜釋出善意；不要一下子想變第一名，要 先變第二名；政策、政策、政策；立刻把貓的動漫停掉。

主持人提問，有沒有感覺到黨中央要放水給柯文哲？姚文智說，連姚人多都跳進來幫忙了，當然沒有放水。

至於柯文哲昨天晚上拜會前總統李登輝，李登輝建議不要再提「兩岸一家親」。姚文智今天表示，柯文哲還是沒有回應關於「兩岸一家親」的說詞。

台北市議員高嘉瑜昨天也提出建議要姚文智先辭立委以示決心，姚文智說，辭不辭立委這件事情社會有很多討論，「不過我根本是背水一戰，大家也不用懷疑揣測我有任何眷戀，我只要選輸就退出政壇。」

(中時 )