寫中國台灣還放五星旗 林口喜來登慘被灌爆負評剩1星

2018年08月10日 09:32 中時電子報 林毅

林口亞昕福朋喜來登酒店才剛試營運兩個禮拜就爆發爭議，有民眾前往入住，要連WiFi時，赫然發現語言選單中出現了「中國台灣－繁體中文」，連國旗都從青天白日滿地紅旗變五星旗，讓他氣得PO文：「更新什麼？更新中華民國國旗？」，隨即也引起網友不滿，湧入臉書狂刷1星評價，不到1天內，就已經剩下1.1星的評分。

陳姓民眾貼出照片，表示自己要使用飯店WiFi時，竟發現不但出現中國台灣，前面國旗還被放上五星旗，氣得PO網，網友們也氣炸，不但狂刷1星負評外，還在Google上面把林口喜來登酒店前面加上中華人民共和國表達不滿。

在臉書剩下1.1星、Google也剩下1.3星評價的情況下，福朋喜來登緊急將Google Map上的店址關閉，並於臉書貼出聲明，表示由於太多人湧入，因此無法一一回應，強調一切都是集團方針，無法自主決定，但會向集團反應，也呼籲民眾不要因部分事件抹煞飯店的用心與努力。

不過民眾不領情，底下數千則留言痛罵：「努力什麼？努力把國旗換成五星旗？」、「想避開政治爭議，就直接標示繁體、簡體中文就好了，加國旗國名根本故意」，「我們國旗是青天白日滿地紅旗，不是五星旗！」、「我不認同台獨，但直接用五星旗我更不爽」。

(中時電子報)