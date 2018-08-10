每天只上班2小時！1雙鞋讓她從臨時工翻身百萬富翁

2018年08月10日 09:35 中時電子報 陳舒秦

上班只是領死薪水，要怎麼樣才能存到錢？英國一名媽媽因為一雙鞋讓她從臨時工搖身一變成為年收7萬英鎊(約台幣220萬)的百萬富翁，最棒的是每天只要上班2小時，有許多剩餘時間陪家人。

來自英國30歲的瓊斯，她在3年前意外愛上知名法國高跟鞋品牌Christian Louboutin，不過薪水不高的她不想花800英鎊買新鞋、也怕在網路上買到便宜假貨，於是靈機一動乾脆自己開一個網站來賣二手名牌鞋。她花費1年時間學習如何鑑定真正的Christian Louboutin，並和33歲的網路行銷夥伴共同架設拍賣網站loveluxe.co.uk 。

由於許多賣家藏有上百雙鞋，多半是伴侶送的禮物，幾乎沒被穿過或尺寸不對。瓊斯以原價一半以下的成本購入這些二手鞋。

瓊斯說：「每個女人都應該擁有一雙高檔的鞋。」他希望這個網站可以讓許多跟她一樣的女性能用實惠的價格買到一雙名牌鞋，讓名牌不再高不可攀。

3年前的瓊斯是一家電信公司的臨時工，如今搖身一變成為成功電商，每天只要在家工作2小時，並可以花更多時間照顧3名子女，甚至許多名人都是這個網站的粉絲，包括超模凱特‧摩斯（Katherine Ann Moss）和歌手碧昂絲（Beyoncé）等知名藝人。

瓊斯更鼓勵女性勇於創業，她說：「就試試看吧，就算失敗世界也不會毀滅。」

(中時電子報)