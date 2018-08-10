川普打擊「鏈式移民」 梅蘭妮亞父母卻藉此歸化美國？

2018年08月10日 09:46 中時電子報 李靖棠

據美國哥倫比亞廣播電視台（CBS）報導，從當選之後、不斷縮減與打擊「鏈式移民」（chain migration）的美國總統川普（Donald Trump），似乎又再被美媒抓到把柄。來自斯洛維尼亞（Slovenia）的第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）父母維克多與亞美莉亞（Viktor and Amalija Knavs），傳出在女兒協助下、在紐約宣誓歸化為美國公民。雖然其律師懷德（Michael Wildes）否認有外力「協助」，但在當前敏感的時機上，卻讓一樁單純的歸化案件恐成為眾矢之的。

一直對當前移民系統大有意見的川普，造在今年年初時、就曾考慮限縮依親移民的範圍，以及廢除俗稱「綠卡樂透」（Green card Lottery）的移民方案，要將現行「條鏈式」能適用父母、成年子女和兄弟姐妹的範圍，縮減為僅限當事人配偶和未成年子女，恐對許多「一人入籍、全家同行」的移民家庭產生極大衝擊。川普希望，應以「價值為基礎」（merit based）的移民政策，只接納受過更高教育和能說英語的專業人士。

來自斯洛維尼亞、美國第一夫人梅蘭妮亞的父母維克多（圖右）與亞美莉亞（圖左）走出紐約移民法院。（圖/美聯社）

美國總統川普打擊移民、自家岳父岳母卻是透過「鏈式移民」歸化？（圖/路透社）

來自斯洛維尼亞拉代切（Radeče）的維克多與亞美莉亞，現年都已70多歲，維克多過去是名汽車銷售員、並擁有自己的小型汽車維修工廠；亞美莉亞則是在兒童服飾工廠工作。結縭多年的兩人，膝下共有兩名女兒。在小女兒梅蘭妮亞以專業人才移民入美籍後，退休的兩老也隨女兒長居美國，協助照顧孫子拜倫（Barron Trump）。

美國第一夫人梅蘭妮亞，恐再次因移民入籍議題成為箭靶。（圖/路透社）

對於父母親的公民身份申請，梅蘭妮亞並無更多說明；而其父母的委任律師則是不斷強調，克納夫斯夫妻是透過合法程序，取得綠卡、在美居住工作進而申請歸化公民，他們並非政府人員或明星，希望大眾和媒體給他們一點隱私空間。但面對岳父母採用自己厭惡的方式入籍，即將面臨國會期中選舉的川普，是否會被對手藉此大做文章攻擊，恐怕也是白宮（White House）未來的憂慮之一。

(中時電子報)