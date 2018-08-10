美日貿易協商聚焦農業 華府要求降低關稅

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中時

美日兩國政府的閣僚級新貿易協商(FFR)的首次會議於台北時間10、11日在美國華盛頓舉行，預計美國將要求日本展開兩國間的《自由貿易協定》(FTA)談判，日本則將要求美國重視《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）等多國間的經濟合作。

日本經濟再生擔當大臣茂木敏充和美國貿易代表萊海澤（Lightheizer)都出席了首日的會議，雙方談了2個半小時。茂木會後向日媒表示，「協議加深了彼此的理解，有了很好的討論。絕對不悲觀」。

《朝日新聞》報導，美國一直以來都要求日本擴大美國牛肉等農畜產品的進口。日本國內生產者擔心降低關稅等帶來的不良影響，牛排、牛肉飯等外食產業業者則期待市場開放後，美國牛肉降價，可採購到更便宜優質的牛肉，也可以回饋給顧客。

日本國內消費的牛肉有6成強都是靠進口，2017年的進口牛肉當中，有50%來自澳洲，有42%來自美國。日本進口肉品的關稅為38.5%。由11國加盟的CPTPP若於明年初生效，澳洲產牛肉等的進口關稅可降到9%，將對美國產進口牛肉將失去競爭力，故美國也要求日本降低關稅。

日本國內產的牛肉，除了部分知名品牌的和牛之外，有3成都是乳牛，進口牛肉若是增加，對生產者將造成打擊。日本政府若調降關稅，國內生產額也勢必降低。

日本政府預估，CPTPP生效的話，生產額將減少399億日圓。與歐盟(EU)的經濟夥伴協定(EPA)生效後，生產額最高將減少188億日圓。

朝日引用日本中部大學特任教授細川昌彥的分析指出，「美國最早想拿下的是農業」、「FTA的談判過於費時，因此美國應該想趕在中間選舉之前，先在農業上要求日本讓步。」

(中時 )

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