父親節緬懷亡父 27歲女點這種「香」引警關注

2018年08月10日 10:14 中時 馮惠宜

27歲劉女父親節在路邊抽K菸被巡該處「聞香而來」的員警逮著正著。（馮惠宜翻攝）

27歲劉女父親節在路邊抽K菸被巡該處「聞香而來」的員警逮著正著查獲13小包共計15.88公克的3級毒品愷他命。（馮惠宜翻攝）

台中市警察局第三分局執行「青春專案」打擊毒品又見斬獲！1名27歲劉姓女子於父親節當日觸景傷情，在路邊抽K菸緬懷過世父親邊整理心情，卻被適巧巡經該處「聞香而來」的員警逮著正著，查獲13小包共計15.88公克的3級毒品愷他命，全案採尿、訊後依違反毒品防制條例函請偵辦。

台中市警察局第三分局東區分駐所巡佐林榮祥、警員劉易軒、黃盛吉日前於轄內巡邏行經十甲東二街時，路邊突飄來濃濃K味，員警隨即調頭尋找味道來源，赫見坐在路旁機車上的女子神色慌張，腳邊還有一根抽沒多久且未捻熄的香菸。慌了手腳的劉女見警方返回盤查，隨即承認適才的確是自己在抽K菸，並主動交出研磨K盤及隨身包內13小包共計15.88公克的愷他命。

劉姓女子哭著向員警表示，周遭親友都在慶祝父親節，自己觸景生情想念過世10年的父親，一時心情不好，才會瞞著家人出門吸食K菸調適心情。因劉女持有多包分裝完成的愷他命，員警一度懷疑其是否涉嫌販售毒品，劉女面對警方質疑著急地表示：「大量購買比較便宜！」

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(中時 )