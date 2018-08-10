台北》李登輝挺更上層樓 對柯文哲是福？是禍？

柯文哲（右）與李登輝前總統（左）。（資料照片，季志翔攝）

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中時電子報
/綜合報導

競選連任的台北市長柯文哲昨傍晚前往翠山莊拜會前總統李登輝，李認為柯「選市長沒有問題」，還鼓勵柯「更上一層樓」，挺柯選2020意味濃厚。國民黨前立委孫大千今天指出，李登輝以「獨派教父」的身分力挺柯文哲，不是立刻就把原本白色力量的柯文哲「由白染綠」了嗎？他是「愛」柯文哲？還是「害」柯文哲啊？

柯文哲連任之路面對藍綠的夾擊，積極尋求盟友支持，昨傍晚獨自前往台北外雙溪的翠山莊拜會李登輝，據悉，雙方會面約一個半小時，現場與會除了柯、李外不超過5人。

據轉述，李登輝對於蔡英文執政表現相當不滿，認為很多建議沒被重視，讓他相當失望，李認為台灣當前狀況很糟，相信柯有這個能力來處理，尤其是他發現柯擁有高度的社會支持，很多年輕人也支持柯選總統，李登輝鼓勵柯文哲「更上一層樓選總統」，但李也告訴柯「現在還不需要表態」。孫大千說，這不就明白昭告天下了嗎？在台北市長選舉的關鍵時刻，做出這樣的表態，民進黨怎麼可能會「棄綠保柯」呢？

另外，李登輝奉勸柯文哲，「不該你講的，不必講」。孫大千說，這擺明就是「哪壺不開提哪壺」吧？柯文哲如果聽進去，不是再次證明他的兩岸主張根本就是投機搖擺，毫無立場可言嗎？

孫大千並指出，李登輝提到，「在日本農產品的問題上，蔡英文不應該讓安倍很沒面子。」這更是標準的「漢奸」邏輯，難道蔡英文應該開放日本核災地區的農產品進口，犧牲台灣人民的健康，成全日本安倍首相的面子嗎？被一位深受「皇民教育」影響的李登輝大力支持，對柯文哲來說，究竟是福？是禍？

(中時電子報)

文章來源：孫大千臉書

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