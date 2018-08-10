鬼月到公墓發電被批「吵死人」Kolas：推動綠能「不遺餘力」

「新任行政院、中央研究院政務人員及駐外大使宣誓典禮」6日在總統府舉行，新任行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）（左）與卸下發言人轉任內政部長徐國勇（右）在典禮前等待宣誓。(中央社)

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公墓發電被批「吵死人」，部分家屬擔心往生者會受到打擾，行政院發言人Kolas Yotaka表示，政府推動綠能「不遺餘力」，包括漁電、農電還有畜電，所以在墓地周邊可利用的空間發電，是其中之一的選項，而太陽能發電不像風力發電一樣會產生大量噪音，所以民眾不用擔心。

明天就是鬼月，內政部鬼月前夕拋出公墓空地進行太陽能發電，家屬擔心往生者死後還不得安寧，Kolas解釋，這項政策並不是要在公墓上發電，而是要在公墓旁空地、或已完成遷葬的舊墓地尋找可能的空間進行太陽光電的發電，希望民眾不要誤解。

至於打擾到往生者問題，Kolas說，政府推動綠能不遺餘力，包括漁電、農電還有畜電，所以在墓地周邊可利用的空間發電，是其中之一的選項；而且不像風力發電會產生大量噪音，是屬於太陽光電所以民眾不用擔心，相信內政部會審慎評估也會跟地方政府溝通。

而對於財經大老紛紛質疑，缺電可能導致半導體出走，Kolas也說，據了解半導體還是繼續在台有投資，這是事實，核能發電一直不是現在政府要追求目標，希望2025非核家園的目標能達成。

Kolas並說，以政院掌握的訊息，備轉容量高於6%，備轉容量要達到10%都是企業建議政府的，預計明年備用容量可達15%，相信這個目標可以達成，企業界跟國人不用擔心，台灣不會缺電，現在也沒有急迫缺電問題。

(中時 )

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