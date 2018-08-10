水公司偏鄉延管 麻豆北勢里輦邦部落有水了

自來水公司為台南市麻豆區加輦邦地區埋設自來水管線，提升居民用水品質。（自來水公司提供）

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中時

台南市自來水普及率達99.05％，仍有少數偏鄉至今無水可用，自來水公司6區處爭取到585萬經費，在麻豆區北勢里輦邦部落打造延管工程，預計9月中完工，有35戶家庭可受惠，這是今年獲補助的第21件延管工程，共可解決148戶無水問題。

台灣自來水普及率雖高，不少地區卻地處偏遠，因管線末端問題，居民至今苦無自來水供應，靠著抽取地下水克難維持生計，以麻豆區為例，北勢里輦邦部落的自來水普及率僅94％。

居民當然渴望有便利的自來水可用，但過去埋設管線費用高昂，還需地方配合，一直未能如願。

自來水公司6區處今年終於向上級爭取到延管施工的經費，陸續解決無水地區的用水問題，近日獲得麻豆區北勢里里長陳朝枝配合，已展開埋設自來水管線，預計埋設口徑100公釐延性鑄鐵管1370公尺，9月中將完工通水。

這次延管工程完工後可有35戶家庭受惠，輦邦部落的自來水普及率可因此提高至97％。

自來水公司6區處表示，水公司長期以來配合推動「無自來水地區供水改善計劃」，照護偏鄉民眾用水權益，今年至今已獲經濟部核定補助21件無自來水延管案，總經費達5918萬，預計累積受益戶達148戶。未來將持續推動無自來水地區延管工程，讓民眾人人都有乾淨安全的自來水可以使用。

(中時 )

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