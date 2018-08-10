MLB》凱特阿普頓如何救回虎王的球速？

2018年08月10日 10:40 中時電子報 盧品青

太空人投手「虎王」韋蘭德(Justin Verlander)曾在2014年陷入低潮，因招牌的火球失速而一度萌生退意。多虧他的漂亮老婆凱特阿普頓(Kate Upton)，韋蘭德終於重振雄風。「如果沒有她，我現在不知在哪裡。」

韋蘭德接受B/R雜誌訪談時說：「我那時非常消沉，幾乎快撐不下去。」他的手臂、肩膀、腹肌、臀部、鼠蹊部都有傷，原本100球之後還可以投出時速100英里火球的神力也跟著消失，四縫線速球常常只停在92英里，2014整年被打了104分是美聯投手最多。

「我平常不愛談這個，我總覺得職業運動員不該用傷勢做為藉口。」那時他認識了凱特阿普頓，韋蘭德說：「她是我的解藥，在我最需要的時刻出現。我只有對她才敢講心裡話，說出那些鬱悶的鳥事，她就像我的心理醫生。」

最重要的是，凱特幫他找回了球速。凱特不信任球團的醫生，韋蘭德聽她的建議另請高明，當他就醫治療肩膀時，凱特堅持要他把衣服脫光檢查，韋蘭德不肯。凱特說：「你肩膀不舒服又治不好，肯定是其他部位引起的。」韋蘭德這時才發現自己下半身已經破敗不堪，連簡單的深蹲都做不好，造成他只能用肩膀投球。

力從地起，找出病灶的韋蘭德於是從雙腳足踝開始復健。2015年春訓，韋蘭德球速回升到97英里。2016年，他繳出16勝9敗，外加美聯三振王，差點再摘賽揚獎。2017年，凱特鼓勵他從老虎跳槽太空人，結果他拿下了生涯首座世界大賽冠軍，然後兩人開心步入禮堂。

凱特阿普頓比外表看上去堅強得多，她初登雜誌封面時被嘲笑太胖，遭受許多酸民攻擊，還指責她毀了韋蘭德，但她毫不在意。韋蘭德說：「其實她背負的壓力遠超過我，身為女人在這行(模特兒)討生活絕對不容易。」

上月傳出有喜的凱特準備要當媽了，韋蘭德感嘆這一切都如此完美，特別是這麼好的老婆，真的是打著燈籠都找不到。

(中時電子報)