曝承受38次電療「像拿刀刮肉」 鑽石歌王近況曝光！

「鑽石歌王」林沖這些年來病痛不斷，還因攝護腺癌經歷痛苦電療。(中時資料照片)

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中時電子報

由台灣紅到日本、又加盟邵氏電影公司轉往香港發展的資深影星林沖，赴港拍攝第一部片《大盜歌王》，在片中飾演風流的情報員並演唱電影插曲〈鑽石〉，因而有了「鑽石歌王」封號，85歲的他曾因拍廣告墜馬導致脊椎受傷，甚至壓迫到腳部神經、血管，導致多年來行走不便，沒想到之後又發現罹患攝護腺癌，咬牙撐過38次電療，他形容治療過程猶如「有人拿刀刮你的肉」，痛到他忍不住哀嚎出聲，苦不堪言。

「鑽石歌王」林沖雖因墜馬後遺症而導致行走較不方便，然這些年來生活還算過得悠閒，據《蘋果》報導，林沖經歷墜馬意外後，心臟也出了問題，2001年首度做心導管手術，在心中留下陰影，從此對於病痛能忍就忍，然同年底心臟病再犯又動了一次心臟手術，沒想到去年底再動刀，簡直病痛不斷。

不僅如此，2011年，林沖因頻尿前往醫院就診，竟檢查出罹患攝護腺癌第3期，他難以接受事實，心想老天真是太不公平，「為什麼選上我？」，之後接受38次電療，形容那種感覺猶如拿刀刮肉，痛到讓他忍不住扯開喉嚨喊救命，電療後還曾因血尿送急診，身心靈都備受打擊，所幸在乾兒子Kevin(吳台生)的鼓勵下，信奉了基督教，於2012年復活節正式受洗，林沖直呼這猶如重獲新生，如今他每周固定上健身房3到5次，每次進行60分肌力訓練以及30分心肺有氧訓練，相當樂觀積極。

對於演藝工作，林稱笑稱自己不是國寶而是老古董，他不願退休，即是台下只有一個觀眾，他仍會打扮華麗登場，唱到倒下為止，2016年林沖曾在台北舉辦「鑽石亮晶晶」演唱會，下個月則將到香港開個唱，85歲老當益壯的林沖，談到長壽秘訣，表示自己有4招，那就是運動、保持心情愉快、配合醫生治療以及信仰上帝，近年來林沖多投身公益，到老人安養中心演出，以自身經驗來鼓勵病友，至於身後事，他坦言還沒立遺囑，但希望離世後以基督教儀式辦後事，火化後有考慮樹葬、花葬或水葬。

(中時電子報)

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