古裝劇《延禧攻略》妝容考古 引爆討論話題

《延禧攻略》吳謹言飾演魏瓔珞。（翻攝延禧攻略官方微博）

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秦嵐飾演富察·容音。（翻攝延禧攻略官方微博）
資深彩妝師Azzurro分析《延禧攻略》妝容。（Azzurro提供）
《延禧攻略》妝容引爆網路討論。（翻攝于正1978微博）
吳謹言在微博上示範《延禧攻略》絳脣妝的畫法。（翻攝于正吳謹言微博）
Sisley極致美白粉凝精華。（Sisley提供）
Sisley漾澤精華護脣筆。（Sisley提供）
la prairie魚子精萃智慧粉底形象圖。（la prairie提供）
伊麗莎白雅頓完美紐約超水潤脣膏。（伊麗莎白雅頓提供）

最夯古裝劇《延禧攻略》以乾隆時代作為背景，隨著收視率節節攀升，也成為社群話題焦點，海外瀏覽人次飆破30億，數據仍持續刷新，清宮劇背後考究的美學也獲得好評，包括服裝、建築、色調，製片人于正更一改過往華麗風，展現柔美畫面，除此之外，原本被詬病的哈韓咬脣妝，也讓製作人于正親上火線澄清，這些妝容是考古不是哈韓。

《延禧攻略》妝容考究「一耳三鉗、柳葉眉、絳脣妝」，「一耳三鉗」是當時的滿族傳統，當時的女兒出生後，會在耳朵穿上3個洞，戴上耳環，象徵權勢、地位，配戴的飾品也決定身份尊卑，而絳脣妝則是當時流行的妝容，與現在韓國帶動的咬脣妝十分相像。

資深彩妝師Azzurro表示，《延禧攻略》脣妝與時下流行的咬脣妝、花瓣脣十分相近，重點在脣周輪廓不明顯，如果要學劇中人妝容，可以先用遮瑕把脣形修飾掉，在從中間加上脣色，中間暈染的顏色偏玫瑰色調，他建議，可以使用小型眼影刷去刷，脣型邊緣不會那麼強烈。而清劇流行的眉型，則是像柳葉眉，弧度比較小，有點接近韓國流行的平眉妝感。

脣彩話題熱議，也讓劇中飾演魏瓔珞的吳謹言在微博上分享妝容tips，整體而言，如今韓國帶動的妝容趨勢，正是清朝流行的妝容，看來現代美妝不是哈韓，是哈清，隨著《延禧攻略》劇情進入高潮，妝容備受討論之際，劇中人物的飾品、台詞也都成為焦點。

(中時 )

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