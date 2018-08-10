蕭淑麗先發制人 嗆「吳敦義不倒 國民黨不會好」

嘉義市議長蕭淑麗的重要輔選幹部發表退黨聲明。（廖素慧攝）

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嘉義市議長蕭淑麗、農會理事長劉明澄（右）、商業會理事長蔡隆基發布退黨聲明。（廖素慧攝）

國民黨部傳出10日黨紀開鍘，開除親近退黨參選嘉義市長的議長蕭淑麗之重量級黨員，農會3巨頭先發制人，表態退黨「開除國民黨」，更嗆「吳敦義不倒，國民黨不會好」，2014年陳以真敗選市長、2016年吳育仁選立委失利的恩怨也搬上檯面。

國民黨市黨主委蔡明顯回應表示，尊重這些人的選擇，今天下午針對輔選蕭淑麗的黨員包括副議長郭明賓等人召開考紀會，至於蕭淑麗等人對前市長黃敏惠的指述部分，不能空口白話，黨員就應該支持黨提名的參選人。

嘉義市商業會理事長蔡隆基、嘉義市農會理事長劉明澄、總幹事黃騰輝、常務理事張元嘉等蕭淑麗的重要輔選幹部，10日均發表退黨聲明，蕭淑麗嗆說「該退的人不退，不該退的反被逼退」。

蕭淑麗口中該退的人影射前市長黃敏惠，她表示，黃敏惠打著藍旗反藍旗，2010年議長選舉時黃與非黨外的議員合謀，跟黨籍議員蔡貴絲打對台，致蔡貴絲最後以一票之差落選，2014年陳以真選市長失利、2016年吳育仁敗選立委，都與黃敏惠反輔選有關，此在地方基層都心知肚明。

蕭淑麗表示，吳敦義是國民黨史上最無能主席，她4年前無條件退選，對國民黨有情有義，如今國民黨對黨員無情無義，黃敏惠不下台，國民黨不會有人才，呼籲大家用選票抵制國民黨。

劉明澄表示，黃敏惠市長反輔選意即扯後腿，送黨中央處分，但黨中央3年前未處理，卻處理蕭議長，黨紀應先對黃敏惠開鍘，林為洲是民調最好的，卻不用，國民黨違反民意以致眾叛親離，他不讓國民黨開除，是他要開除國民黨。

(中時 )

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